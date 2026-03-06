Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 10: Porukkaa aurinkotourilla
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla on hiljaista kotimaassa, eikä kovin vilkasta muuallakaan.
Suomalaisia on Espanjassa, Tanskassa ja Italiassa.
2.–8.3. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Lili Huhtala – Breezer LT, Stellaria / Go For It
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Ruusa Puikkonen – Zenon Z
Erika Hanhisuanto – C-Aladdin Vln Z, Chacco Boy Maxx Z, K-Sherlock Holmes Vln Z
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Chatassia PS, Crazy Blue Z, Rocky C
4.–8.3. Esteratsastus CSI3* Herning, DEN / LINKKI
Laura Aromaa – San Lago's Diarosa / Madita YH
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
5.–8.3. Esteratsastus CSI2* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2, Bg Rio van de Groenhoeve / All In 31
Lähde: SRL