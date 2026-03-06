Junioriratsastaja Saara Kojola on loistanut Espanjan luokissa. Kuvassa Quartz van de Heemsteden satulassa.
Junioriratsastaja Saara Kojola on loistanut Espanjan luokissa. Kuvassa Quartz van de Heemsteden satulassa. Kuva: Kojolan albumi
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 10: Porukkaa aurinkotourilla

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla on hiljaista kotimaassa, eikä kovin vilkasta muuallakaan.
Julkaistu

Suomalaisia on Espanjassa, Tanskassa ja Italiassa.

2.–8.3. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Lili Huhtala – Breezer LT, Stellaria / Go For It
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Ruusa Puikkonen – Zenon Z
Erika Hanhisuanto – C-Aladdin Vln Z, Chacco Boy Maxx Z, K-Sherlock Holmes Vln Z
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Chatassia PS, Crazy Blue Z, Rocky C

4.–8.3. Esteratsastus CSI3* Herning, DEN / LINKKI
Laura Aromaa – San Lago's Diarosa / Madita YH
Niclas Aromaa – Cascalinus 193

Junioriratsastaja Saara Kojola on loistanut Espanjan luokissa. Kuvassa Quartz van de Heemsteden satulassa.
Nikke Aromaa ei tule Helsinkiin: "Pitää olla tarjota muutakin, kuin sirkushuveja"

5.–8.3. Esteratsastus CSI2* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2, Bg Rio van de Groenhoeve / All In 31

Lähde: SRL

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi