Ratsastuksen viikko 11: Kouluratsastuksen hallimestaruudet Ypäjällä, aurinkotourit jatkuvat Espanjassa
Kymmenestä luokkaan ilmoittautuneesta korkeintaan viisi nähdään SM-kisassa sunnuntaina.
Tämä johtuu siitä, että osallistuminen kouluratsastuksen halliSM-luokkaan edellyttää seniorilta kvaalitulosta, vähintään 64 prosenttia GP- tai GP special tai U25GP -luokasta. GP kür-tulosta ei kelpuuteta. Lisäksi, vaikka luokkaan voi osallistua useammalla hevosella, mestaruudesta voi kilpailla vain yhdellä hevosella, mikä karsii vielä yhden mitalikisasta.
SM-mitalista ratsastavat Ville Vaurio Dante NL, joka on hienoinen ennakkosuosikki tänä vuonna Horse Show'ssa ratsastamallaan 65,6 -tuloksella ja Ypäjällä tammikuussa 66,9 -voittotuloksellaan.
Toiseksi parhaat tulokset omaavan Anu Sirosen prosentit ovat Ypäjän Fioretolla jääneet tämän vuoden puolella alle 66:n.
Mestaruuskisassa ratsastavat Katja Kuokka Fillyhill's My Special, Jasmin Sikström Clementine II, Anu Sironen molemmilla hevosillaan Ypäjän Fioretto ja San Quelle, sekä Elli Viitala Woodcroft Rockstar, joka aloittaa Ypäjällä kautensa. Viime mainitun ratsukon vuosi 2025 oli epätasainen, mutta parhaan tuloksensa se teki näissä samoissa Ypäjän kevätkisoissa, 66 prosenttia.
Ensin luultiin, että Stella Hagelstamin Prince Nassak ei kvaalituloksen puuttuessa olisi mukana SM-kisassa, ja tässä käsityksessä ratsastaja oli itsekin. Mutta kyllä se on.
Prince Nassak sai viime heinäkuussa Lappeenrannan kansallisesta GP-luokasta 66,8 prosenttia, mutta Hagelstam arveli, että se ei olisi kvaalitulos, koska luokassa oli vain kaksi lähtijää. Hän kertoi menevänsä Ypäjälle joka tapauksessa vain saadakseen nouseville hevosilleen startteja.
Kun asiaa ryhdyttiin tarkistamaan SRL:n sääntövaliokunnan puheenjohtaja Osmo Metsälältä, ilmeni, että Nassakin tulos riittää kuin riittääkin kvaaliksi, vaikka se ei muuten virallinen tulos olekaan.
Metsälä totesi olevansa asiasta 99,9 -prosenttisen varma ja vinkkasi mistä sen voi tarkistaa. Kyseinen kohta löytyikin sääntökokoelma KS1:stä: Vaikka luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme ratsukkoa, valjakkoa tai vikeltäjää, hyväksytty tulos oikeuttaa lajisääntöjen mukaiseen kvalifikaatioon.
Kuultuaan olevansa Nassakilla mukana kisassa Hagelstam ilahtui.
"Kiva", hän viestitti.
Ulkopuolella kisan
SM-kisan ulkopuolelle jäävät kvaalien puutteessa Stella Hagelstam hevosillaan MSJ Disney Fairytale ja New Hill Danneman sekä Elisabet Ehrnrooth Heslegård's Fürst Louis'lla.
Viime vuoden kultamitalisti ei puolusta mitaliaan tänä vuonna, sillä Ehrnrooth voitti viime vuoden hallimestaruuden toisella hevosellaan, tamma Daytonalla, mutta se on edelleen toipilaana EHV1-virussairaudesta.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
9.–15.3. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Lili Huhtala – Breezer LT, Stellaria ja Go For It
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Chatassia PS, Crazy Blue Z, Rocky C
11.-14.3. Kouluratsastus CDI3* Jerez de la Frontera, ESP / LINKKI
Joanna Robinson – Glamouraline ja L'Express de Massa
12.-15.3. Kouluratsastus CDI3* Ornago, ITA / LINKKI
Mikaela Soratie – Furst Michigan
12.-15.3. Esteratsastus CSI3* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2, BG Rio van de Groenhoeve, All In 31
Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland, Piper
12.-15.3. Kenttäratsastus CCI2*-S Montelibretti, ITA / LINKKI
Emmi Tapio – Evyta, I de Fix
12.-14.3. Matkaratsastus CEI2* 120 km Tordera, ESP
Minna Kostiainen – Bruno Mars de Garbi
Saana Nieminen – Catus de Gion
10.-15.3. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper, Nola WV
Alina Salo – Da Vince, Leroy Jackson, Marlene HX, Omega Star H.V
Isabella Therman – Berdien Z, Nina Ricci
Kansalliset kilpailut
13.-15.3. Kouluratsastus Hevosopisto Spring Dressage, Ypäjä
Hallimestaruudet 2026, Legimia Dressage Future Cup, Finnhorse Cup finaali, Prestige Cup by Equalityline 1. osakilpailu.
13.-14.3. Parakouluratsastus Hevosopisto Spring Para Dressage, Ypäjä
Päivitys 11.3. klo 12: korjattu tieto Prince Nassakin kvaaleista