Ratsastuksen viikko 14: olympialaisiin tähtäävät kenttäratsastajat starttaavat Puolan Strzegomissa

Kansainväliset kisat

4.–7.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, Puola / www.strzegomhorsetrials.pl

Sanna Siltakorpi / Bofey Click

Veera Manninen / Sir Greg 3*-S /Mini Magic 2*-S

Emmi Tapio / Aquastory’an 3*-S / Evyta 2*-S

Nea Rissanen / Annaghmore Noble Beach She 2*-S / Sceilig Candy Strom She 1*-Intro

Rita Vaarala / Lykke B

3.–7.4. Kouluratsastus CDI3* Sint-Truiden, Belgia / www.stalgravenhof.com

Mikaela Soratie / Invincible

5.–7.4. Kouluratsastus CDI3* Troisdorf, Saksa / www.Equivents.de

Joanna Robinson / Glamouraline

Anna Tallberg / Grevens Zorro

3.–6.4. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, Alankomaat / http://www.peelbergen.eu

Faris Al-Dhahi / Idrigill van de Groote Kamps

Aura Vasama / Corona Z / Comme With Me VA, Niboluno, Nimis

3.–7.4. Esteratsastus CSI2* Bonheiden, Belgia / https://jumping-bonheiden.be

Eveliina Talvio / New Yorker T / Luz Del Sol T YH1*

3.–7.4. Esteratsastus CSI2* St Tropez – Gassin, Ranska / https://www.polo-st-tropez.com

Maiju Mallat / Enzo Louvo, Good Colore Du Grey, Pretty Pacolet / Fashion de Vains 1*

6.4. Matkaratsastus CEI1* 100 Sant Feliu Saserra, Espanja / anna@ecadesl.cat

Viljami Häggblom / Juno

Alina Huovinen-Garcia / JM Gattacca

Saana Nieminen / Bengali Shama

1.–7.4. Esteratsastus CSI1* Arezzo, Italia / http://www.arezzoequestriancentre.com

Maria Aminoff / Lopez vd Oude Heihoef, Shangri-La, Zegna Z

2.–7.4. Esteratsastus ikäluokkien nations cup, Opglabbeek, Belgia / http://www.sentowerpark.com

Remy Aerts / Supreme, The Right Way, Karamba HX

Jone Illi / Celtas Quillian, Eolita L, Gregory Green, Its Me G

Sani Illi / Backwoods Challenger, Gigant

Nella Mäyrä / J, Janina van het Goteringenveld, Clarissa RD

Isabel Olsson / Haya, Oxana Aeg

Mona Relander / Ibeau SMH

Veera Salminen / Kazino, Pure Joy, Nero van de Bucxtale, Singa

Alina Salo / Da Vinci, Van Der Vaart R, Kiki

Nita Tolonen / Manouscha van’t Steenputje, Zipper

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi Ajankohtaisiin.

Kansalliset kisat ja muut kotimaan tapahtumat

5.–7.4. Esteratsastus, Hankkija Horse Show, Hevoset-messut, Tampere, Ratsutori Oy