Ratsastuksen viikko 15: 160 kilometrin matkakisat, kolmea ja neljää tähteä este- koulu- ja kenttäratsastuksessa
Suomalaisia on kansainvälisissä kisoissa Espanjasta Puolan kautta Saksaan, Hollantiin ja Ranskaan.
9.-11.4. Matkaratsastus CEI3* 160 km Tordera, ESP / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – Petrom PL ox / JM Lulmiron
Saana Nieminen – Bruno Mars de Garbi / Amogjar Al Payral
Jaana Päiväranta – JM Mandayres
9.-12.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL / LINKKI
Axel Lindberg – Quelle Bonne / Cascada
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She
Anselmi Laiho – Bali
9.-11.4. Parakouluratsastus CPEDI3* Aachen, GER / LINKKI
Ryhmä IV Laura Kangasniemi - Goldprins
8.-12.4. Kouluratsastus CDI3* Tolbert, NED / LINKKI
Peggy Högsten – Frisco 217
Mikaela Soratie – Furst Michigan, La Vita
Ulrika Salminen – Gilmore MC
10.-12.4. Kouluratsastus CDI3* Murcia, ESP / LINKKI
Joanna Robinson – Glamouraline
Iida-Sofia Alasuutari – Praest’s Cameo
8.-12.4. Esteratsastus CSI3* Gassin - St. Tropez, FRA / LINKKI
Annina Nordström – Esquire Z, Fuzhou / Lazzaro Star 2* / Diamant’s Dolly, Ollister du Petit Tresor
Hanna Nordström – Imprimero, Johnny Boy 8 / Chanel B
7.-11.4. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’ s Dominator Z
Eveliina Talvio – I’m The Man VK Z, My Catania / Luz Del Sol T
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche
7.-11.4. Esteratsastus CSI1* Compiègne, FRA / LINKKI
Rebecca Lindeblad – Nilaya du Bois Madame, U-Special van HD
8.-12.4. Esteratsastus CSI1* Bonheiden, BEL / LINKKI
Venla Vaara – Dilithya de Spalbec Z
9.-12.4. Esteratsastus CSIJ-A Lier, BEL / LINKKI
Nita Tolonen – Golden Diamond, Keep Going
CSICh-A
Ines Vermissen – Kenzo