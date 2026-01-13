Niclas Aromaa ja Cascalinus edustivat Suomen nations cupissa Deauvillessa.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 3: Nikke Aromaa ja Cascalinus maailmancupia Leipzigissa - kotimaassa ei kisoja

Esteratsastajat lähtevät kisoihin neljässäkin eri ulkomaan kohteessa. Suomessa pidetään väliviikonloppu.
Julkaistu

Suomalaiset esteratsastajat huolehtivat kisaamisesta tällä viikolla. Nikke Aromaa ja Helasoiden holsteininori Cascalinus osallistuvat uransa ensimmäiseen viiden tähden maailmancup-rataan.

14.-18.12. Esteratsastus CSI5*-W Leipzig, GER / LINKKI
Niclas Aromaa – Cascalinus 193

13.–18.1. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T, New Touch van 't Santbosch
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche, Roberto Cavalli, Shangri-La, WK Elliot

15.–18.1. Esteratsastus CSI2* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen

14.–18.1. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – Lordin 3, Oechie - K
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco's Dominator Z, Lipstick HX
Aida Hämäläinen – Hurby
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Maluta, Olonie DP
Aida Hämäläinen – KMS Ballygriffin Max, Paulina JDV
Vilma Lappalainen – Knokke HX, Kuracca
Vera Sorvoja – Little Q M

