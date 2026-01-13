Ratsastuksen viikko 3: Nikke Aromaa ja Cascalinus maailmancupia Leipzigissa - kotimaassa ei kisoja
Suomalaiset esteratsastajat huolehtivat kisaamisesta tällä viikolla. Nikke Aromaa ja Helasoiden holsteininori Cascalinus osallistuvat uransa ensimmäiseen viiden tähden maailmancup-rataan.
14.-18.12. Esteratsastus CSI5*-W Leipzig, GER / LINKKI
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
13.–18.1. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T, New Touch van 't Santbosch
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche, Roberto Cavalli, Shangri-La, WK Elliot
15.–18.1. Esteratsastus CSI2* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen
14.–18.1. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – Lordin 3, Oechie - K
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco's Dominator Z, Lipstick HX
Aida Hämäläinen – Hurby
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Maluta, Olonie DP
Aida Hämäläinen – KMS Ballygriffin Max, Paulina JDV
Vilma Lappalainen – Knokke HX, Kuracca
Vera Sorvoja – Little Q M