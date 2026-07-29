Ratsastuksen viikko 31: Valjakkoa Savijärvellä, kouluponit EM:issä Ranskassa
29.7.-4.8. Matkaratsastuksen nuorten ja junioreiden EM-kilpailut 120 km Jullianges, FRA / Yamamah -sovellus
Linda Lampinen – Abduhl PL ox
Saana Nieminen – Amogjar Al Payral, Bengali Shama
29.7.-2.8. Vikellyksen nuorten ja junioreiden EM-kilpailut Le Mans, FRA / LINKKI
Nuoret, yksinvikellys
Ida Palin – Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Iira Vesterinen – Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Rudi Häkkilä – Soris De Villemer, juoksuttaja Darina Martin
Juniorit, yksinvikellys
Venla Reittonen – Soris De Villemer, juoksuttaja Darina Martin
Joukkueenjohtaja: Emma Pakkanen
30.7.-2.8. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL / LINKKI
Nelli Pekkarinen – Avoca Alchemist
CCI3*-S: Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She
29.7.-2.8. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Elena Hietanen – Shelby / Ikonia
Anna-Julia Kontio – Balvino, Heart Touch WW, Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van ‘t Gestelhof
29.7.-2.8. Kenttäratsastus CCI3*-L Le Pin au Haras, FRA / LINKKI
Hedwig Wikström – Ibsen 27
29.7.-2.8. Kenttäratsastus CCI3*-S Alnwick, GBR / LINKKI
Tuisku Lamberg – Cazino M
29.7.-2.8. Esteratsastus CSI1* Lier, BEL / LINKKI
Doris Axelson – Honfleur, Quintessence
Saara Kojola – Domirus de Valdespino
Rebecca Lindeblad – Nilaya du Bois Madame / Con Dio
Kansalliset kilpailut
31.7.-1.8. Esteratsastus, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026, Hankkija Ponisarja 2026
31.7-2.8. Valjakkoajo, Savijärvi Top Driving, Savijärven kartano, Sipoo
Valjakko Cup 2026
Vaikea luokka:
Jokinen Elna, Mandi Andersson – Dorato
Järvelä Sanna, Patrik Andersin, Laura Suominen – Korporaal
Järvinen Talvikki, Vilma Hiltunen, Veeti Hiltunen – Kassander
Järvinen Talvikki, Vilma Hiltunen, Veeti Hiltunen – Danser T
Kalalahti Leena, Aino Ahopelto – Intercity
Koski Heidi, Katriin Tenhunen – Suontolan Wäinö HS, Choko 333 RUSS
Leino Aino, Asta Leino – Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter
Leppäkangas Vilma, Janna Sironen – Paletin Liekki
Leppäkangas Vilma, Janna Sironen – Jereciano
1.-2.8. Kouluratsastus, Lakeus Dressage, Seinäjoen Ravikeskus, Seinäjoki
1.-2.8. Esteratsastus, Kansalliset estekilpailut, Sorsasalo, Kuopio
Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Hankkija Ponisarja 2026
Lähde: SRL