Ponikokoinen moniosaaja Paletin Liekki menee viikonloppuna vaikean tason kansallista valjakkoa ja sen kuskilla on MM-kisat mielessään.
Ponikokoinen moniosaaja Paletin Liekki menee viikonloppuna vaikean tason kansallista valjakkoa ja sen kuskilla on MM-kisat mielessään. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 31: Valjakkoa Savijärvellä, kouluponit EM:issä Ranskassa

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna katse on pienemmissä lajeissa.
Julkaistu

29.7.-4.8. Matkaratsastuksen nuorten ja junioreiden EM-kilpailut 120 km Jullianges, FRA / Yamamah -sovellus
Linda Lampinen Abduhl PL ox
Saana Nieminen Amogjar Al Payral, Bengali Shama

LINKKI

29.7.-2.8. Kouluratsastuksen ponien EM-kilpailut Le Mans, FRA / LINKKI

Aino Hallasaari – Fairytale Twilight 5 RP
Nelli-Maria Inna – Pin Rock’s Devil’s Double
Maria Suhonen – Viljam

Valmentaja: Marko Björs
Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula

LINKKI

Ponit pääsivät läpi vet checkistä, ja nyt on edessä kuuma kisaviikonloppu. Sananmukaisesti, sillä tänään keskiviikkona on luvattu jopa 36 astetta, kertoo valmentaja Marko Björs.
Ponit pääsivät läpi vet checkistä, ja nyt on edessä kuuma kisaviikonloppu. Sananmukaisesti, sillä tänään keskiviikkona on luvattu jopa 36 astetta, kertoo valmentaja Marko Björs. Kuva: Marko Björs

29.7.-2.8. Vikellyksen nuorten ja junioreiden EM-kilpailut Le Mans, FRA / LINKKI
Nuoret, yksinvikellys
Ida Palin Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Iira Vesterinen Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Rudi Häkkilä Soris De Villemer, juoksuttaja Darina Martin

Juniorit, yksinvikellys
Venla Reittonen Soris De Villemer, juoksuttaja Darina Martin

Joukkueenjohtaja: Emma Pakkanen

LINKKI

30.7.-2.8. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL / LINKKI

Nelli Pekkarinen – Avoca Alchemist
CCI3*-S: Nea Rissanen Sceilig Candy Storm She

29.7.-2.8. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Elena Hietanen Shelby / Ikonia
Anna-Julia Kontio Balvino, Heart Touch WW, Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van ‘t Gestelhof

29.7.-2.8. Kenttäratsastus CCI3*-L Le Pin au Haras, FRA / LINKKI
Hedwig Wikström Ibsen 27

29.7.-2.8. Kenttäratsastus CCI3*-S Alnwick, GBR / LINKKI
Tuisku Lamberg Cazino M

29.7.-2.8. Esteratsastus CSI1* Lier, BEL / LINKKI
Doris Axelson Honfleur, Quintessence
Saara Kojola Domirus de Valdespino
Rebecca Lindeblad Nilaya du Bois Madame / Con Dio


Kansalliset kilpailut

31.7.-1.8. Esteratsastus, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026, Hankkija Ponisarja 2026

31.7-2.8. Valjakkoajo, Savijärvi Top Driving, Savijärven kartano, Sipoo
Valjakko Cup 2026

Vaikea luokka:

Jokinen Elna, Mandi AnderssonDorato
Järvelä Sanna, Patrik Andersin, Laura SuominenKorporaal
Järvinen Talvikki, Vilma Hiltunen, Veeti HiltunenKassander
Järvinen Talvikki, Vilma Hiltunen, Veeti HiltunenDanser T
Kalalahti Leena, Aino AhopeltoIntercity
Koski Heidi, Katriin TenhunenSuontolan Wäinö HS, Choko 333 RUSS
Leino Aino, Asta LeinoKeinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter
Leppäkangas Vilma, Janna SironenPaletin Liekki
Leppäkangas Vilma, Janna SironenJereciano

Ponikokoinen moniosaaja Paletin Liekki menee viikonloppuna vaikean tason kansallista valjakkoa ja sen kuskilla on MM-kisat mielessään.
Estemestaruuksista vaikeaan valjakkoluokkaan suomenpienhevosella: "Vaikein osio on koulukoe"
Ponikokoinen moniosaaja Paletin Liekki menee viikonloppuna vaikean tason kansallista valjakkoa ja sen kuskilla on MM-kisat mielessään.
Paletin Liekki sai ensimmäinen kultamitalinsa, vaikka sillä oli hetken aikaa "liian lyhyet jalat"

1.-2.8. Kouluratsastus, Lakeus Dressage, Seinäjoen Ravikeskus, Seinäjoki

1.-2.8. Esteratsastus, Kansalliset estekilpailut, Sorsasalo, Kuopio
Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Hankkija Ponisarja 2026

Lähde: SRL

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