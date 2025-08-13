Elmo ja Sanna starttaavat Belgiassa.
Elmo ja Sanna starttaavat Belgiassa. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 33: Hiljaisempaa on, mutta kenttää, rataesteitä, koulua, vikellystä ja jopa barokkia löytyy

Jos vertaa edellisviikkoon, jolloin kaikki SM-kisat vedettiin samana viikonloppuna, viikko 33 on huomattavasti hiljaisempi.
Julkaistu

Suomalaisia on kansainvälisissä kilpailuissa. Etunenässä Sanna Siltakorpi, joka valmistelee Bofey Clickiään EM-kisoihin.

13.-17.8. Kenttäratsastus CCI3*-S Arville, BEL / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Bofey Click / Chocco Chino 2*-S / Buba d’Mues 1*-intro
Bea VallgrenBaleno / Q With the Flow 1*-intro
Nea RissanenSceilig Candy Strom 2*-S
Elmo JankariRosalinda 2*-S / Dembolino 1*-intro

Elmo ja Sanna starttaavat Belgiassa.
Neljän tähden koululuokka kisan ulkopuolella näytti vihreää valoa – Sanna Siltakorpi innostui EM-kisoista

14.-17.8. Kenttäratsastus CCI2*-S Frickley Park, GBR  / LINKKI
Tuisku LambergDior P  

13.-16.8. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Aida HämäläinenHurby / KMS Ballygriffin MAX YH1*
Anni HjerpeCallboy, D.Chacco’s Dominator Z, Lipstick HX
Aura VasamaComme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z / Hockus Pockus S Z, Nimis YH1* 
Veera SalminenKandinsky 1*

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi  Ajankohtaisiin.    


Kansalliset kilpailut  ja muut tapahtumat

16.-17.8. Vikellyksen Suomen mestaruus ja aluemestaruus 2025, Hevosopisto, Ypäjä

15.-16.8. Esteratsastus, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
Joukkue-esteratsastuksen SM 2025

140-luokassa on vain kolme lähtijää, mutta 120 esteillä käytävä joukkueSM-kisa on kerännyt peräti 9 joukkuetta ja yhteensä 34 lähtijää.

16.-17.8. Kouluratsastus, Terwa Dressage, Oulun Ratsastajat, Oulu

Sunnuntain pyhä Yrjö -luokassa on kuusi lähtijää, joukossa tuore nuorten SM-hopeamitalisti Peppi Kokko Windsor V:llä.

16.-17.8. Kouluratsastus, Turun Ratsastajat, Artukaisten ratsastuskeskus, Turku

Pääluokka intermediare 1 keräsi 5 ratsukkoa

16.8. Kouluratsastus, BarokkiMestari2025, Wesunda

Barokkien seura- ja aluetason kouluratsastuskilpailut, joissa ratsastetaan lusitano- ja friisirotujen rotumestaruudet sekä palkitaan paras P.R.E. Kilpailuissa taistellaan BarokkiMestari 2025-tittelistä.

Kilpailut löytyvät täältä: https://kipa.ratsastus.fi/ 

Lähde: SRL

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi