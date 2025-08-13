Ratsastuksen viikko 33: Hiljaisempaa on, mutta kenttää, rataesteitä, koulua, vikellystä ja jopa barokkia löytyy
Suomalaisia on kansainvälisissä kilpailuissa. Etunenässä Sanna Siltakorpi, joka valmistelee Bofey Clickiään EM-kisoihin.
13.-17.8. Kenttäratsastus CCI3*-S Arville, BEL / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Bofey Click / Chocco Chino 2*-S / Buba d’Mues 1*-intro
Bea Vallgren – Baleno / Q With the Flow 1*-intro
Nea Rissanen – Sceilig Candy Strom 2*-S
Elmo Jankari – Rosalinda 2*-S / Dembolino 1*-intro
14.-17.8. Kenttäratsastus CCI2*-S Frickley Park, GBR / LINKKI
Tuisku Lamberg – Dior P
13.-16.8. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Aida Hämäläinen - Hurby / KMS Ballygriffin MAX YH1*
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’s Dominator Z, Lipstick HX
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z / Hockus Pockus S Z, Nimis YH1*
Veera Salminen – Kandinsky 1*
Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi Ajankohtaisiin.
Kansalliset kilpailut ja muut tapahtumat
16.-17.8. Vikellyksen Suomen mestaruus ja aluemestaruus 2025, Hevosopisto, Ypäjä
15.-16.8. Esteratsastus, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
Joukkue-esteratsastuksen SM 2025
140-luokassa on vain kolme lähtijää, mutta 120 esteillä käytävä joukkueSM-kisa on kerännyt peräti 9 joukkuetta ja yhteensä 34 lähtijää.
16.-17.8. Kouluratsastus, Terwa Dressage, Oulun Ratsastajat, Oulu
Sunnuntain pyhä Yrjö -luokassa on kuusi lähtijää, joukossa tuore nuorten SM-hopeamitalisti Peppi Kokko Windsor V:llä.
16.-17.8. Kouluratsastus, Turun Ratsastajat, Artukaisten ratsastuskeskus, Turku
Pääluokka intermediare 1 keräsi 5 ratsukkoa
16.8. Kouluratsastus, BarokkiMestari2025, Wesunda
Barokkien seura- ja aluetason kouluratsastuskilpailut, joissa ratsastetaan lusitano- ja friisirotujen rotumestaruudet sekä palkitaan paras P.R.E. Kilpailuissa taistellaan BarokkiMestari 2025-tittelistä.
Lähde: SRL