Ratsastuksen viikko 34: MM-kisat jatkuvat ja Ypäjällä on nuorten hevosten festivaali
11.–23.8. MM Aachen, GER / LINKKI
Viikolla 34 kilpailussa on vuorossa parakouluratsastus, esteratsastus ja valjakkoajo.
Parakouluratsastus
Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V
Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV
Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala
Valmentaja: Janne Bergh
Aikataulu
19.–23.8. Esteratsastus, Main Stadium
19.8. 1. osakilpailu, 155 cm, aikaratsastus
20.-21.8. 2. osakilpailu, 165 cm, kaksi kierrosta, joukkuefinaali
23.8. 3. osakilpailu, henkilökohtainen finaali, 165 cm
- A-kierros 25 parasta
- B-kierros 12 parasta
19.–23.8. Parakouluratsastus, Stadium 3
19.8. ryhmät III, I ja II, henkilökohtainen, Para GP Test A
20.8. ryhmät IV ja V, henkilökohtainen, Para GP Test A
21.8. ryhmät II, I ja III, joukkuekilpailu, Para GP Test B
22.8. ryhmät V ja IV, joukkuekilpailu, Para GP Test B, joukkuefinaali
23.8. ryhmät III, II, I, IV ja V, vapaaohjelma
19.–23.8. Esteratsastus CSI3* Lier, BEL / LINKKI
Elena Hietanen – Ikonia / Bouvardia van Twelve Oaks Z, Carthamus V Twelve Oaks Z
Juulia Jyläs – Magic Touch, Milestone T, New Touch van ‘t Santbosch / Tirza Z
Kiia Halonen – Parado, Wiggen JG
18.–22.8. Esteratsastus CSI2* Ermelo, NED / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Chapper, Corona Z, Newsflash / Chelby V.D. Woestenheide
Sofia Tuomisto – Mando Diao
19.–23.8. Esteratsastus CSI1* Notre Dame d’Estrées, FRA / LINKKI
Lumi Ramponi – Unico van’t Grobbenhof Z / Nieshe van Berkenbroeck Am
20.–23.8. Esteratsastus CSIY-A Aachen, GER / LINKKI
Jone Illi – Celtas Quillian
Kansalliset kilpailut
22.8. Esteratsastus, Horse & Rider amatöörisarja finaali, BOWA Junioricup finaali, Legimia Lapsiratsastajien Cup finaali, Hankkija Ponisarja finaali, Porvoo LINKKI
Ikäluokkaratsastajien sarjoissa selvitetään kilpailukauden finalistit BOWA Junioricupissa, Legimia Lapsiratsastajien Cupissa sekä Hankkija Ponisarjassa.
Horse & Rider Amatöörisarjan finaali kilpaillaan estekorkeudella 120 cm. Sarjavoittaja palkitaan lisäksi Catago FIR-Tech LED-Padilla.
21.–23.8. Kouluratsastus, Nuorten hevosten festivaali, Hevosopisto
Hankkija Breeder’s Prize, Joukkue SM, FWB Derby ja 4-vuotiaiden ratsuhevosten laatuarvostelu
Joukkue SM-kisassa Ypäjän Ratsastajat ottavat perinteisesti mittaa Helsingin Ratsastajista, mutta onko jo aika jonkun muun seuran voittaa?
Koulubreeders-osallistujat:
Hakanen Peterina – Viatrix (Valverde - Belissimo M)
Helve Noora – Divineishstar 3379 (Blue Hors Kingston – Glock’s Romanov)
Järvenpää Katja – JMK Miss Finland (Lord Europe – Johnson)
Kyrö Siiri – Scarlett O'Limelight (Secret – Blue Hors Romanov)
Matikainen Jonna – Clintique KH (Clintissimo – Glasgow van't Merelsnest)
Palos Pauliina – SP Firenze (Finnigan – Wolkenstein II)
Sarlos Sinna – Bella Ciao (Baggio - Ciacomo)
Vainio Johanna – Dillenium FG (Millannium – Damsey)
Verkkoniemi Camilla – May Day's Domino (Fasino – Quarz)
Von Wendt Anna – Cascabel C 3378 (Vitalis - Fürst Heinrich)
22.8. Lännenratsastus, Savo Western Show, Spring Ranch, Alapitkä
21.–23.8. Esteratsastus, Seinäjoki Horse Show, Seinäjoen Ravirata LINKKI
Lähde: SRL