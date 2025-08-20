Ratsastuksen viikko 34: Junioreiden ja nuorten kenttäratsastuksen EM-kilpailut Puolassa, esteratsastusta Belgiassa ja Sveitsissä
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
21.-24.8. Kenttäratsastuksen junioreiden ja nuorten Euroopan mestaruuskilpailu, Strzegom, POL / LINKKI
Nelli Pekkarinen – Avoca Alchemist CH EU Y 3*-L
Inkeri Laiho – Ewan Stone CH EU J 2*-L
Joukkueenjohtaja: Mette Samuli
Maajoukkuevalmentaja: Sanna Siltakorpi
Lähtölistat ja tulokset: LINKKI
Tapahtuman nettisivu: LINKKI
Tapahtuman nettistriimi: LINKKI
20.-24.8. Esteratsastuksen CSI3* Lier, BEL / LINKKI
Veera Salminen – Kandinsky / Pure Joy 1*
Aura Vasama – Comme With Me VA / Nimis YH1*
21.-24.8. Kenttäratsastus CCI2*-S Luhmuhlen, GER / LINKKI
Elmo Laiho – Bali
Lotte Palmgren – Amicello
Emmi Tapio – Evyta
Anselmi Laiho – Conradh 1*-intro
Rita Vaarala – Sunnuside 1*-intro
20.-24.8. Esteratsastus CSI U25-A Dielsdorf-Zurich, SUI / LINKKI
Alessandra Haka – Chalady, Miss Morandi
Kansalliset kilpailut
22.-24.8. Esteratsastus, Nuorten Hevosten Festivaali, FWB-yhdistys, Ypäjän Hevosopisto
BOWA Junioricup, Horse & Rider Amatöörisarja, Legimia Lapsiratsastajien Cup, Hankkija Ponisarja
22.-23.8. Kouluratsastus, Nuorten Hevosten Festivaali, FWB-yhdistyksen ja Suomen Hippoksen Laatuarvostelu 2025, Ypäjän Hevosopisto
Joukkue Suomenmestaruus
22.-24.8. Seinäjoki Horse Show 2, Finland Horse Show, Seinäjoki
