Nelli Pekkarinen ja Avoca Alchemist.
Nelli Pekkarinen ja Avoca Alchemist. Kuva: Pekkarisen albumi
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 34: Junioreiden ja nuorten kenttäratsastuksen EM-kilpailut Puolassa, esteratsastusta Belgiassa ja Sveitsissä

Kotimaassa kilpaillaan esteitä ja koulua.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

21.-24.8. Kenttäratsastuksen junioreiden ja nuorten Euroopan mestaruuskilpailu, Strzegom, POL / LINKKI  
Nelli Pekkarinen – Avoca Alchemist CH EU Y 3*-L
Inkeri Laiho – Ewan Stone CH EU J 2*-L
Joukkueenjohtaja: Mette Samuli 
Maajoukkuevalmentaja: Sanna Siltakorpi
Lähtölistat ja tulokset: LINKKI
Tapahtuman nettisivu: LINKKI
Tapahtuman nettistriimi: LINKKI  

20.-24.8. Esteratsastuksen CSI3* Lier, BEL / LINKKI
Veera Salminen – Kandinsky / Pure Joy 1*
Aura Vasama – Comme With Me VA / Nimis YH1*

21.-24.8. Kenttäratsastus CCI2*-S Luhmuhlen, GER / LINKKI  
Elmo Laiho – Bali
Lotte Palmgren – Amicello
Emmi Tapio – Evyta
Anselmi Laiho – Conradh 1*-intro
Rita Vaarala – Sunnuside 1*-intro

20.-24.8. Esteratsastus CSI U25-A Dielsdorf-Zurich, SUI / LINKKI  
Alessandra Haka – Chalady, Miss Morandi  

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi  Ajankohtaisiin.    

Kansalliset kilpailut   

22.-24.8. Esteratsastus, Nuorten Hevosten Festivaali, FWB-yhdistys, Ypäjän Hevosopisto
BOWA Junioricup, Horse & Rider Amatöörisarja, Legimia Lapsiratsastajien Cup, Hankkija Ponisarja

22.-23.8. Kouluratsastus, Nuorten Hevosten Festivaali, FWB-yhdistyksen ja Suomen Hippoksen Laatuarvostelu 2025, Ypäjän Hevosopisto
Joukkue Suomenmestaruus

22.-24.8. Seinäjoki Horse Show 2, Finland Horse Show, Seinäjoki

Kilpailut löytyvät täältä: https://kipa.ratsastus.fi/ 

SRL
esteratsastus
kouluratsastus
kenttäratsastus
EM-kilpailut

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi