Ratsastuksen viikko 37: KenttäPM:t Ruotsissa, estejunnujen NC Kronenbergissa ja vikellystä Ypäjällä
10.-13.9. Kenttäratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailu, Össjö, SWE / LINKKI
CIC3*-S Seniorit
Susanne Orelma-Törmänen – ST Carlisle
Kirsi Oksanen – Conbaso
Martina Nyman – Eloge
Veera Nykänen – Mini Magic
Kristina Lindblad – Kronos SW
Lumi Joutsen – Louie Bracciole
CIC2*-S/nuoret ja juniorit
Siiri Seikkula – Annaghmore Quest She
Kirsi Oksanen – Thunder of Love 3208
Juuli Norha – Kamelotas
Mikko Moisala – Kajo A, Locked in K
Arvi Martikainen – Pin Rock’s Brewington
Inkeri Laiho – Conradh
Anselmi Laiho – Ceridiculous OH
Joukkueenjohtaja Mette Samuli
Valmentaja Pauliina Swindells
8.-13.9. Esteratsastus, FEI Jumping Nations Cup Youth, Kronenberg, NED / LINKKI
Junioreiden nations cup -joukkue
Veera Salminen – Kandinsky / Cayadina, Pure Joy 3 YJ / Opal de Semilly V
Saara Kojola – Quartz van de Heemstede
Hugo Kogelnig – Conquisto
Sani Illi – Henriette He´las, Kasilias EAS SHO Z
Aida Hämäläinen – Hurby
CSIP
Emma Ramponi – Looping de Zeys
Valmentaja Markku Söderberg
10.-13.9. CEI3* 160 km Matkaratsastus Barroca d’Alva, POR / Yamamah-app
Irati Rodriguez Huovinen – Fauno dei Laghi IT ox / La Dotze Mir
Saana Nieminen – Centaure du Ruisseau
Viljami Häggblom – Fast and Furious Rio / Eleanor
9.-13.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Langenhagen, GER / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Choco Chino
Lotte Palmgren – Insa / Van Halen 15
Emmi Tapio – Fermion, I De Fix 1
Aki Karhapää – Cardentino von K, Linekers Oganel
9.-13.9. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken, Lablue E B / AHG Whiterock de Muse of Cruis / Espuma Pommex Z
Anna-Julia Kontio – Balvino, Heart Touch WW / Habibi v’Gas
Rebecca Lindeblad – Con Dio
9.-13.9. Esteratsastus CSI2* Deurne, NED / LINKKI
Sofia Tuomisto – Kazanannie BB / Mando Diao
Hanna Nordström – Iprimero / Chanel B, Esquire
Annina Nordström - Untouched RV Z. Lazzaro Star, Fuzhou
Isabel Olsson – Haya
Kansalliset kilpailut
12.-13.9. Vikellyksen Suomen mestaruuskilpailu ja aluemestaruus, Opistohalli, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
Senioreiden, junioreiden ja lasten yksinvikellyksen Suomen mestaruus
12.-13.9. kouluratsastuksen aluemestaruudet, Keski-Suomi, Itä-Suomi, ESRA, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi