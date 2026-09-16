Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 38: Nuorten estehevosten MM:t ja syyskisat Ypäjällä
Lanakenin Zangersheidessa ja Ypäjällä hypätään viikonloppuna kilpaa.
HIljaista on niin koti- kuin ulkomailla, mutta .
16.–20.9. Esteratsastus nuorten hevosten MM-kilpailut Lanaken, BEL / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Pentecoste, Robin Hood / Chapper CSI-Sires
Anni Hjerpe – A Special One Z
18.–19.9. Matkaratsastus, CEI3* 160 km Florac, FRA / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – Bengali Shama
Saana Nieminen – JM Gavarresa
17.–20.9. Esteratsastus, CSI1* Borgo La Caccia – Bedizzole, ITA / LINKKI
Maria Aminoff – Porsche, Taloubeau of Colors Z
Kansalliset kilpailut
18.–19.9. Esteratsastus, Hevosopisto September Show, Hevosopisto, Ypäjä
Alueen seurojen välinen joukkuemestaruus 2026
19.–20.9. Kouluratsastus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hingunniemi