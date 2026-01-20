Ratsastuksen viikko 4: Jasmin Seppälä-Geerinkin vuoro mennä maailmancupia
Suomalaisia on taas kansainvälisissä kisoissa. Jasmin Seppälä-Geerink hyppää Amsterdamissa maailmancupia ja Aura Vasama muita viiden tähden luokkia.
22.-25.1. Esteratsastus CSI5*-W Amsterdam, NED / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Kerel van het Sterrebos
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
20.–25.1. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T, New Touch van 't Santbosch
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche, Roberto Cavalli, Shangri-La, WK Elliot
21.–25.1. Esteratsastus CSI3* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen
Erika Hanhisuanto – Make My Day van't Kathof, Mikado
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Alexa Lumia Mitrunen – Lordinio
21.–24.1. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Beata Breukers – My Pleasure
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco's Dominator Z, Lipstick HX
Aida Hämäläinen – Hurby
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian, Starlight
Sofia Tuomisto – Kazanannie BB
Kansalliset kilpailut
22.-25.1. Esteratsastus Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki 2026, Pohjola Small Road to Helsinki 2026, Pohjola Suomenhevoset Road to Helsinki 2026
Kilpailut löytyvät täältä: https://kipa.ratsastus.fi/
Lähde: SRL