Ratsastuksen viikko 4: Jasmin Seppälä-Geerinkin vuoro mennä maailmancupia

Suomalaisia on taas kansainvälisissä kisoissa. Jasmin Seppälä-Geerink hyppää Amsterdamissa maailmancupia ja Aura Vasama muita viiden tähden luokkia.

22.-25.1. Esteratsastus CSI5*-W Amsterdam, NED / LINKKI

Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Kerel van het Sterrebos

Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland

20.–25.1. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI

Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T, New Touch van 't Santbosch

Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche, Roberto Cavalli, Shangri-La, WK Elliot

21.–25.1. Esteratsastus CSI3* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI

Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen

Erika Hanhisuanto – Make My Day van't Kathof, Mikado

Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede

Alexa Lumia Mitrunen – Lordinio

21.–24.1. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI

Beata Breukers – My Pleasure

Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco's Dominator Z, Lipstick HX

Aida Hämäläinen – Hurby

Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian, Starlight

Sofia Tuomisto – Kazanannie BB



Kansalliset kilpailut

22.-25.1. Esteratsastus Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää

Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki 2026, Pohjola Small Road to Helsinki 2026, Pohjola Suomenhevoset Road to Helsinki 2026

Kilpailut löytyvät täältä: https://kipa.ratsastus.fi/

Lähde: SRL