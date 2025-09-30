Ratsastuksen viikko 40: Tallinna Horse Show on varma merkki syksyn saapumisesta

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa1.-5.10. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL / LINKKIAxel Lindberg / Bonapartis, Cascada, Quelle BonneNelli Pekkarinen / Avoca AlchemistEmmi Tapio / EvitaLumi Joutsen / Louie Bracciole 3*-SNea Rissanen / Sceilig Candy Storm She 2*-LElmo Jankari / Rosalinda CCI2*-S / Dembolino 1*-IntroNelli Pekkarinen / Check Blue 2*-S3.-5.10. Kouluratsastus CDI-W, Tallinn, Viro / LINKKIElisabet Ehrnrooth / DaytonaPeggy Högsten / Frisco 2172.-5.10. Esteratsastus CSI2*-W, Tallinn, Viro / LINKKIJenny Aarnio-Wihuri / Euro Boy, Ice TeaJohn Antell / L'intouchable, MantePetra Heikkinen / La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie-K / Jagger D' Helula, Unicorn YH1*Janna Huhtanen / Hamont, Nemo van het ReuhofSani Illi Henriette / He´las / Isabel Lady M U25Patricia Ivanitskiy / Birte Star K Z,Nea Karvinen / HHS Flo JoNelli Pajuharju / Cascada / Callié YH1*Anni Roslin / Du Marais Shamrock Z, Day Dream vh Watershcoot ZMarika Rättö / Stolzenburg EFanni Savolainen / Gardenhill LadTerhi Tuominen / Ouzo Lemon d´Uppe ZAmanda Immonen / Virago U25Isabel Olsson / Haya U25Vera Sorvoja / Little QM U25Silva Timonen / Melissa-L.Jasmin Seppälä-Geerink 5-vuotiaiden MM-finaalissa – Lanaken on tärkeä kisa verkostoitumisen ja hevoskaupan kannalta.2.-5.10. Esteratsastus CSI2* Gorla Minore, ITA / LINKKIJasmin Seppälä-Geerink / Attention Z, Comme Il Feu Z, Lord Toulon, Stallone´s Twinkeling / Norman 1* / Onora Capri-S, Padinent, Pompidou-V YH1*1.-4.10. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKIJone Illi / Celtas Quillian / Chadera Rouge PS 1* / Starlight U25 / Lexxus K YH1*Veera Salminen / Kandinsky, Pure Joy 3Aura Vasama / Comme With Me Va, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z / Hockus Pocus SZ YH1*3.-4.10. Matkaratsastus CEI2* 120 Vic, Esp / Yamamah-appViljami Häggblom / Rierat Bignone Al MaurySaana Nieminen / Rierat Camila De Garbi.Suomalainen sisu puri Romanian 126,5 kilometrillä – maanantaina tarvitaan aimo annos lisää.Kansalliset kilpailut4.10. Esteratsastus Stable Nova, Erkki ry, Hyvinkää