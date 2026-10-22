Kirsi Kainulainen-Nikula ja Vekardo.
Kirsi Kainulainen-Nikula ja Vekardo. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 43: suomenhevosten hallimestaruuksissa 10 osallistujaa ja Vekardo

Lokakuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna suomalaiset kenttäratsastajat kilpailevat runsaslukuisina Kronenbergissä. Suomessa Hevosopistolla ratsastetaan kansalliset kouluratsastuskilpailut.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

22.-25.10. Kenttäratsastus CCI4*-S Kronenberg, NED / LINKKI
Axel Lindberg – Bonapartis
Ann-Charlotte Palmgren – Insa / Van Halen
Nelli Pekkarinen – Avoca Alchemist
Mikko Moisala – Kajo A
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She
Lotta Lamberg – Come In Like A Rose
Hedwig Wikström – Ibsen 27 / Corni Clark

Kirsi Kainulainen-Nikula ja Vekardo.
Vakava vamma ei katkaissut Insan uraa – ensi viikonloppuna edessä on iso hyppäys myös ratsastajalle

22.-25.10. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Sonja Hungerbühler – Stakkaldato PS / Charafino PS, Crazy Blue Z
Ruusa Puikkonen – Zenon Z
Ana Carolina Azevedo e Silva – Nanna 7 Z

24.10. Matkaratsastus CEI2* 120 CIM Ecija, ESP / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – Scarlett de Garbi
Saana Nieminen – JM Maurabi
Irati Rodriguez Huovinen – Kotli de L’Orri

24.10. Matkaratsastus CEI2* 120 CIM Hedeland, DEN / Yamamah -sovellus
Minna Kostiainen – Efo PL ox
Nea Mickelsson – Tersox
Nina Mickelsson – Pryncess by Jhamila

22.-25.10. Esteratsastus CSI2* Barczewo, POL / LINKKI
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Otana Z
Sani Illi – Henriette He’las, Its Me G, Kasilias EAS SHO Z
Marika Rättö – Stolzenburg E
Olivia Wendelin – Jan Diemo R.T. / Graal
Amanda Immonen – Cadenza SDW Z

21.-25.10. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Heiderose, Jay Jay van de Mottelhoeve 
Sonja Mäkelä – Celtas Quen / Goldmember YH
Isabel Olsson – Genereux Fortuna
Elena Hietanen – Chianti’s California Z

21.-25.10. Esteratsastus CSI2* Liège, BEL / LINKKI
Rebecca Lindeblad – Con Dio / U-Special van HD

Kirsi Kainulainen-Nikula ja Vekardo.
Vekardo oli taas voittamaton, mutta: "Ei olla vielä lähelläkään sataa prosenttia"


Kansalliset kilpailut

23.-25.10. Kouluratsastus, Hevosopisto Dressage Challenge, Ypäjä

Winter Cup 2026-27, EQPro 7-8v Championsarja 2026, EQPro 6v Championsarja 2026, EQPro 5v Championsarja 2026, Alueiden väliset joukkuemestaruudet 2026

Suomenhevosten hallimestaruudesta kilpailevat:

Hanni-Mari AnderssonRauhalan Teodor
Henna-Riikka HietamäkiTaikatumma
Essi HiidensaloHurmauksen Onni
Anna JohanssonUnetun Elmo
Minttu KauniskallioSavelan Puistotäti
Siiri KyröJapella
Jenni Lukana-SuikkiAava Eloisa
Auli LamersHelmen Hektor
Lassi LehmustoVekardo
Eveliina PakulaWincent
Johanna VainioLoiste Priimus

23.10. Parakouluratsastus, Hevosopisto Para Dressage Challenge, Ypäjä

Lähde: SRL

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