Ratsastuksen viikko 43: suomenhevosten hallimestaruuksissa 10 osallistujaa ja Vekardo

22.-25.10. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI

Sonja Hungerbühler – Stakkaldato PS / Charafino PS, Crazy Blue Z

Ruusa Puikkonen – Zenon Z

Ana Carolina Azevedo e Silva – Nanna 7 Z

24.10. Matkaratsastus CEI2* 120 CIM Ecija, ESP / Yamamah -sovellus

Viljami Häggblom – Scarlett de Garbi

Saana Nieminen – JM Maurabi

Irati Rodriguez Huovinen – Kotli de L’Orri

24.10. Matkaratsastus CEI2* 120 CIM Hedeland, DEN / Yamamah -sovellus

Minna Kostiainen – Efo PL ox

Nea Mickelsson – Tersox

Nina Mickelsson – Pryncess by Jhamila

22.-25.10. Esteratsastus CSI2* Barczewo, POL / LINKKI

Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Otana Z

Sani Illi – Henriette He’las, Its Me G, Kasilias EAS SHO Z

Marika Rättö – Stolzenburg E

Olivia Wendelin – Jan Diemo R.T. / Graal

Amanda Immonen – Cadenza SDW Z

21.-25.10. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI

Anna-Julia Kontio – Heiderose, Jay Jay van de Mottelhoeve

Sonja Mäkelä – Celtas Quen / Goldmember YH

Isabel Olsson – Genereux Fortuna

Elena Hietanen – Chianti’s California Z

21.-25.10. Esteratsastus CSI2* Liège, BEL / LINKKI

Rebecca Lindeblad – Con Dio / U-Special van HD