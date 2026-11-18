Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 47: Syyskokousviikolla ei ole kansallisia kilpailuja
Viikko 47 on kilparatsastuksellisesti niukka. Suomalaisratsastajia nähdään vain Belgian Sentower Parkissa.
18.-22.11. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Susanna Granroth - Ciselina Bvl Z, KG Corazon, KG Corleoni / Ypäjä Ramatuelle 3310 Yh
Elena Hietanen - Rembrandt HSM / Jabiola 1*
Anna-Julia Kontio - Balvino, Heiderose, Rani Van 'T Gestelhof
Alina Salo - Da Vinci, Marlene HX / Omega Star H.V Yh
Venla Vaara - Dilithya De Spalbec Z / El Cid Z, Penny Lane Van T L 1*
Vilma Lappalainen - Knokke Hx, Kuracca 1*
Silva Timonen - Eldanezza Ps, Melissa-L 1*
Rebecca Lindeblad - Joop De Kezeg, U-Special Van Hd YH
22.11. Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistyksen syyskokoukset Aulangolla
Sääntömääräiset syyskokoukset järjestetään hybridikokouksina sunnuntaina 22.11.2026 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Aulanko Hämeenlinnassa.