Ratsastuksen viikko 48: Maailmancup-kiertue jatkuu yhden suomalaisratsastajan voimin
Maailmancupin kilpailukiertue jatkuu ja yksi suomalaisratsastaja on siinä mukana, kuten suunniteltu oli.
26.-29.11. Esteratsastus CSI5*-W Madrid, ESP / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention Z, Chapper
Longines FEI Jumping World Cup™
Länsi-Euroopan liiga 2026/2027
2026
7.-11.10. Oslo, NOR
27.10.-1.11. Lyon, FRA
5.-8.11. Verona, ITA
11.-15.11. Stuttgart, GER
26.-29.11. Madrid, ESP
3.-6.12. A Coruña, ESP
16.-21.12. London, ExCel, GBR
26.-30.12. Mechelen, BEL
2027
7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI
13.-17.1. Leipzig, GER
28.-31.1. Amsterdam, NED
4.-7.2. Bordeaux, FRA
4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN
24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE
26.-29.11. Kouluratsastus CDI3* Kronenberg, NED / LINKKI
Melinda Ignatius - Feldrose Frh, Hans Im Glueck 24
Jessica Jokiranta - Dusty
27.-28.11. Matkaratsastus CEI3* 160 km Sines, POR / Yamamah App
Viljami Häggblom - JM Gavarresa
Saana Nieminen - SW Lorient Azul
Irati Rodriguez Huovinen - Kotli De L'orri / Caryca 1*
25.-29.11. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Susanna Granroth - Ciselina Bvl Z, KG Corazon, Kg Corleoni / Ypäjä Ramatuelle 3310 Yh
Elena Olga Marjatta Hietanen - Jabiola, Rembrandt HSM / Carthamus V Twelve Oaks Z 1* / Chianti's California Z Yh
Anna-Julia Kontio - Balvino, Heiderose / Proper Yh
Roosa Kuivalainen - Why Not O
Vilma Lappalainen - Knokke HX / Pierrot O.S. 1*
Alina Salo - Da Vinci, Marlene HX / Omega Star H.V Yh
Silva Timonen - Eldanezza PS / Melissa-L 1*
Venla Vaara - Dilithya De Spalbec Z / El Cid Z, Penny Lane Van T L 1*
25.-29.11. Esteratsastus CSI2* Ornago, ITA / LINKKI
Hugo Kogelnig - BG Rio Van De Groenhoeve, Utopie, Vermont 2
24.-29.11. Esteratsastus CSI1* Oliva, ESP / LINKKI
Krista Johanna Aula - Cliffi
Anna Granberg - Chekkonen
Janita Markkanen - Cause I Can, Lotto 213
Aurora Vesikansa - Zinzino
Satu Väihkönen - St Sandra