Ratsastuksen viikko 49: Esteratsastajat itsenäisyyspäiväviikolla ulkomailla

4.-8.12. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL, LINKKI

Jone Illi – Celta’s Quillian, It’s Me G / Gregory Green, Lotto 1*

Sani Illi – Backwoods Challenger, Gigant 1*

Nita Tolonen - Keep Going, Manouscha van’t Steenputje 1*

Aura Vasama – Corona Z, Eowyn de Goedereede Z /Niboluno, Nimis YH1*