Ratsastuksen viikko 5: Winter Cupia Ypäjällä
Esteratsastajat Juulia Jyläs ja Maria Aminoff ovat lähteneet aurinkotourille.
27.1.–1.2. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T / New Touch van 't Santbosch, Nickyvanta 1*
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche, Roberto Cavalli, Shangri-La, WK Elliot 1*
28.1.–1.2. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie – K / Maluta, Olonie DP 1*
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
Vilma Lappalainen – Knokke HX / Kuracca 1*
Fanny Pekkinnen – Olivetti
Eveliina Talvio – C - I'm The Man VK Z, My Catania, New Yorker T / Luz del Sol T 1*
Lumi Ramponi – Nieshe van Berkenbroeck, Unico van't Grobbenhof Z 1*
Vera Sorvoja – Little Q M 1*
26.1.–1.2. Esteratsastus CSI1* Valencia, ESP / LINKKI
Minna Eranka-Lintula – Hegina, Idee Recue Dew-Drop
Kansalliset kisat
30.1.-1.2. Kouluratsastus Hevosopisto Winter Dressage, Ypäjä
Winter Cup -luokat, Finnhorse Cupin 2. osakilpailu
30.1.-1.2. Parakouluratsastus Hevosopisto Winter Para Dressage, Ypäjä