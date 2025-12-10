Niclas Aromaa ja Cascalinus ja kolme muuta suomalaisratsukkoa menevät Riesenbeckiin.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 50: Esteratsastusta kahdesta kolmeen tähteen Keski-Euroopassa

Ohjelmassa on tällä viikolla vain kansainvälisiä estekilpailuja.
Julkaistu

11.-14.12. Esteratsastus CSI3* Pariisi, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Parinoor Vh Eegdeken, Ahg Whiterock De Muse Of Cruise

10.-13.12. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKI
Niclas Aromaa – Cascalinus, Corleone 87
Jone Illi – Celtas Quillian, Starlight, Caprivi 23 / Campsite PS 1*, Chadera Rouge PS YH1*
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Kerel Van Het Sterrebos, Chapper / Kealigolane 1*, One-Way SVO, Norman YH1*
Sofia Tuomisto – Mando Diao, Kazanannie BB 1*

Niclas Aromaa ja Cascalinus ja kolme muuta suomalaisratsukkoa menevät Riesenbeckiin.
Jone Illi ratsastaa, ratsastaa, ratsastaa: "Kisoissa saatetaan käydä viitenä päivänä viikossa"

11.-14.12. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Petra Heikkinen – Oechie-K, La Baloubetta van de Eijkhof, Lordin 3 / Maluta 1*
Annina Nordström – Esquire Z, Lazzaro Star / Diamant’s Dolly YH1*
Hanna Nordström – Imprimero, Johnny Boy 8
Martta Wecksten – Delaney 9 1*

10.-14.12. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Eveliina Talvio – My Catania, New Yorker T, C - I’M The Man Vk Z
Venla Vaara – Queen Of Hearts Dwerse Hagen 1*

Viikolla 50 ei ole kansallisia ratsastuskilpailuja.

Lähde: SRL

