Ratsastuksen viikko 50: Esteratsastusta kahdesta kolmeen tähteen Keski-Euroopassa
11.-14.12. Esteratsastus CSI3* Pariisi, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Parinoor Vh Eegdeken, Ahg Whiterock De Muse Of Cruise
10.-13.12. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKI
Niclas Aromaa – Cascalinus, Corleone 87
Jone Illi – Celtas Quillian, Starlight, Caprivi 23 / Campsite PS 1*, Chadera Rouge PS YH1*
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Kerel Van Het Sterrebos, Chapper / Kealigolane 1*, One-Way SVO, Norman YH1*
Sofia Tuomisto – Mando Diao, Kazanannie BB 1*
11.-14.12. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Petra Heikkinen – Oechie-K, La Baloubetta van de Eijkhof, Lordin 3 / Maluta 1*
Annina Nordström – Esquire Z, Lazzaro Star / Diamant’s Dolly YH1*
Hanna Nordström – Imprimero, Johnny Boy 8
Martta Wecksten – Delaney 9 1*
10.-14.12. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Eveliina Talvio – My Catania, New Yorker T, C - I’M The Man Vk Z
Venla Vaara – Queen Of Hearts Dwerse Hagen 1*
Viikolla 50 ei ole kansallisia ratsastuskilpailuja.
Lähde: SRL