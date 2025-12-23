Ratsastuksen viikko 52: Kontio toteuttaa suunnitelmaansa ja hyppää viittä tähteä Mechelenissä
Anna-Julia Kontio on tähdännyt Mechelenin maailmancupin osakilpailuun ja siellä hän myös hyppää.
26.-30.12. Esteratsastus CSI5*-W Mechelen, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
CSIYJ-A
Aida Hämäläinen – Hurby
Longines FEI Jumping World Cup™ -kausi 2025-2026
Oslo, NOR 16.-19.10.2025
Lyon, FRA 28.10.-2.11.2025
Verona, ITA 6.-9.11.2025
Stuttgart, GER 12.-16.11.2025
La Coruña, ESP 5.-7.12.2025
London – Excel, GBR 17.-22.12.2025
Mechelen, BEL 26.-30.12.2025
Basel, St. Jakobshalle, SUI 8.-11.1.2026
Leipzig, GER 14.-18.1.2026
Amsterdam, NED 22.-25.1.2026
Bordeaux, FRA 7.-8.2.2026
Göteborg, SWE 18.-22.2.2026
Helsingin Messukeskus, FIN 26.2.-1.3.2026
FEI Longines Jumping World Cup™ Finaali, Fort Worth, TX, USA 8.-12.4.2026
Lähde: SRL