Anna-Julia Kontio kisoissa joulun jälkeen.
Anna-Julia Kontio kisoissa joulun jälkeen. Kuva: Tiina Jokinen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 52: Kontio toteuttaa suunnitelmaansa ja hyppää viittä tähteä Mechelenissä

Loppuvuonna ohjelmassa on kansainvälistä toimintaa, josta pitävät huolta Anna-Julia Kontio ja Aida Hämäläinen.
Julkaistu

Anna-Julia Kontio on tähdännyt Mechelenin maailmancupin osakilpailuun ja siellä hän myös hyppää.

26.-30.12. Esteratsastus CSI5*-W Mechelen, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
CSIYJ-A
Aida Hämäläinen – Hurby

Longines FEI Jumping World Cup™ -kausi 2025-2026
Oslo, NOR                                                        16.-19.10.2025
Lyon, FRA                                                       28.10.-2.11.2025
Verona, ITA                                                          6.-9.11.2025
Stuttgart, GER                                                   12.-16.11.2025                        
La Coruña, ESP                                                  5.-7.12.2025 
London – Excel, GBR                                       17.-22.12.2025
Mechelen, BEL                                                  26.-30.12.2025
Basel, St. Jakobshalle, SUI                                  8.-11.1.2026
Leipzig, GER                                                       14.-18.1.2026
Amsterdam, NED                                                22.-25.1.2026
Bordeaux, FRA                                                     7.-8.2.2026
Göteborg, SWE                                                  18.-22.2.2026
Helsingin Messukeskus, FIN                             26.2.-1.3.2026
FEI Longines Jumping World Cup™ Finaali, Fort Worth, TX, USA 8.-12.4.2026

Lähde: SRL

