Ratsastuksen viikko 6: Sunshine Tourilla 7 suomalaisratsukkoa

6.-9.2. Esteratsastus CSI3* Sharjah, UAE / LINKKI

Karolina Jalonen- Colosimo, Ikea Delorme

Kreeta Ollila – Rien a Declarefr MXL

6.-9.2. Esteratsastus CSI1* San Giovanni in Marignano, ITA / LINKKI

Piia Pantsu Jönsson – Drop In, Kannan’s Hole in One 1*