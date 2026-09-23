Rinna Lågland ja Paula Pajunen ovat starttilistalla Ypäjän kenttämestaruuksissa.
Rinna Lågland ja Paula Pajunen ovat starttilistalla Ypäjän kenttämestaruuksissa. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 39: Suomenratsujen kenttämestaruudet Ypäjällä

Suomalaisia kenttäratsastajia löytyy tällä syyskuun lopun viikolla niin Ypäjältä, Ruotsista kuin Belgiasta.
Julkaistu

Kenttäratsastus on päivän sana viikolla 39.

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

24.-27.9. Matkaratsastus CEI3* 160 km Samorin, SVK / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – JM Imandon
Saana Nieminen – JM Gavarresa
Irati Rodriguez Huovinen – SW Lorient Azul

25.-26.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Minderhout, BEL / LINKKI
Anni Huovinen – Bonmahon Blue Grass / Troy, Ucorona

25.-27.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Kristianstad, SWE / LINKKI  
Martina Nyman – Eloge
Mikko Moisala – Kajo A, Locked in K

23.-27.9. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Rani van´t Gestelhof, Balvino, Habibi v´gas
John Antell – L´Intouchable, Mante / Famante Z
Rémy Aerts – Limoncello, Supreme
Maria Aminoff – Porche, Taloubet of Colors Z
Lumi Ramponi – Nieshe van Berkenbroeck, Unico van´t Grobbenhof Z
Rebecca Lindeblad – U-Special van HD

23.-27.9. Esteratsastus CSIU25 Wien-Schönbrunn, AUT / LINKKI
Hugo Kogelnig – Conquisto / Vermont 2

Kansalliset kilpailut

25.–27.9. Kenttäratsastus, Hevosopisto Autumn Eventing, Hevosopisto ja Kenttis, Ypäjä / LINKKI
BOWA Small Tour, Medium Tour ja Ostoskatu.com Big Tour -finaalit, Suomenhevosten kenttämestaruus, perinteinen Mannerheim -kenttäkilpailu ja alueiden joukkuemestaruudet.

Suomenhevosten kenttämestaruuteen ilmoittautuneet 23.9.

Reetta Ahtila — Castor Tähtinen
Mari Kaipainen — Kankalon Iisakki
Lotta Lamberg — Mäntyniemen Einar
Ronja Lehtonen — Mori Rols
Ella Leppäaho — Jules
Ida Nieminen — Vistan Vyöry
Paula Pajunen — Rinna Lågland
Silja Savolainen — Villemar
Johanna Sokka — Palladium Kuu
Johanna Valmunen — Kankalon Morgan
Mari Vataja — Ryhlyn Amelie

26.–27.9. Esteratsastus, Stable Nova Riders Hallikilpailut, Stable Nova Riders ry, Hyvinkää / LINKKI

Lähde: SRL

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