Ratsastuksen viikko 39: Suomenratsujen kenttämestaruudet Ypäjällä
Kenttäratsastus on päivän sana viikolla 39.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
24.-27.9. Matkaratsastus CEI3* 160 km Samorin, SVK / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – JM Imandon
Saana Nieminen – JM Gavarresa
Irati Rodriguez Huovinen – SW Lorient Azul
25.-26.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Minderhout, BEL / LINKKI
Anni Huovinen – Bonmahon Blue Grass / Troy, Ucorona
25.-27.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Kristianstad, SWE / LINKKI
Martina Nyman – Eloge
Mikko Moisala – Kajo A, Locked in K
23.-27.9. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Rani van´t Gestelhof, Balvino, Habibi v´gas
John Antell – L´Intouchable, Mante / Famante Z
Rémy Aerts – Limoncello, Supreme
Maria Aminoff – Porche, Taloubet of Colors Z
Lumi Ramponi – Nieshe van Berkenbroeck, Unico van´t Grobbenhof Z
Rebecca Lindeblad – U-Special van HD
23.-27.9. Esteratsastus CSIU25 Wien-Schönbrunn, AUT / LINKKI
Hugo Kogelnig – Conquisto / Vermont 2
Kansalliset kilpailut
25.–27.9. Kenttäratsastus, Hevosopisto Autumn Eventing, Hevosopisto ja Kenttis, Ypäjä / LINKKI
BOWA Small Tour, Medium Tour ja Ostoskatu.com Big Tour -finaalit, Suomenhevosten kenttämestaruus, perinteinen Mannerheim -kenttäkilpailu ja alueiden joukkuemestaruudet.
Suomenhevosten kenttämestaruuteen ilmoittautuneet 23.9.
Reetta Ahtila — Castor Tähtinen
Mari Kaipainen — Kankalon Iisakki
Lotta Lamberg — Mäntyniemen Einar
Ronja Lehtonen — Mori Rols
Ella Leppäaho — Jules
Ida Nieminen — Vistan Vyöry
Paula Pajunen — Rinna Lågland
Silja Savolainen — Villemar
Johanna Sokka — Palladium Kuu
Johanna Valmunen — Kankalon Morgan
Mari Vataja — Ryhlyn Amelie
26.–27.9. Esteratsastus, Stable Nova Riders Hallikilpailut, Stable Nova Riders ry, Hyvinkää / LINKKI
Lähde: SRL