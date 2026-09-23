Ratsastuksen viikko 39: Suomenratsujen kenttämestaruudet Ypäjällä

Kenttäratsastus on päivän sana viikolla 39.

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

24.-27.9. Matkaratsastus CEI3* 160 km Samorin, SVK / Yamamah -sovellus

Viljami Häggblom – JM Imandon

Saana Nieminen – JM Gavarresa

Irati Rodriguez Huovinen – SW Lorient Azul

25.-26.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Minderhout, BEL / LINKKI

Anni Huovinen – Bonmahon Blue Grass / Troy, Ucorona

25.-27.9. Kenttäratsastus CCI3*-S Kristianstad, SWE / LINKKI

Martina Nyman – Eloge

Mikko Moisala – Kajo A, Locked in K

23.-27.9. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI

Anna-Julia Kontio – Rani van´t Gestelhof, Balvino, Habibi v´gas

John Antell – L´Intouchable, Mante / Famante Z

Rémy Aerts – Limoncello, Supreme

Maria Aminoff – Porche, Taloubet of Colors Z

Lumi Ramponi – Nieshe van Berkenbroeck, Unico van´t Grobbenhof Z

Rebecca Lindeblad – U-Special van HD

23.-27.9. Esteratsastus CSIU25 Wien-Schönbrunn, AUT / LINKKI

Hugo Kogelnig – Conquisto / Vermont 2

Kansalliset kilpailut

25.–27.9. Kenttäratsastus, Hevosopisto Autumn Eventing, Hevosopisto ja Kenttis, Ypäjä / LINKKI

BOWA Small Tour, Medium Tour ja Ostoskatu.com Big Tour -finaalit, Suomenhevosten kenttämestaruus, perinteinen Mannerheim -kenttäkilpailu ja alueiden joukkuemestaruudet.

Suomenhevosten kenttämestaruuteen ilmoittautuneet 23.9.

Reetta Ahtila — Castor Tähtinen

Mari Kaipainen — Kankalon Iisakki

Lotta Lamberg — Mäntyniemen Einar

Ronja Lehtonen — Mori Rols

Ella Leppäaho — Jules

Ida Nieminen — Vistan Vyöry

Paula Pajunen — Rinna Lågland

Silja Savolainen — Villemar

Johanna Sokka — Palladium Kuu

Johanna Valmunen — Kankalon Morgan

Mari Vataja — Ryhlyn Amelie

26.–27.9. Esteratsastus, Stable Nova Riders Hallikilpailut, Stable Nova Riders ry, Hyvinkää / LINKKI

Lähde: SRL