Ratsastuksenopettajien mestaruus voitettiin harvinaisella tuigpaard-vaunuhevosella

Suomen ratsastuksenopettajien koulumestaruudesta kilpailtiin sunnuntaina Kuopiossa. Voiton vei järjestävän seuran, Kuopion Ratsastajien, edustaja Janika Koistinen hevosellaan Kwickly (Victory - Ci Sandro) tuloksella 67,204 prosenttia. Kisa käytiin helppo A -tasolla ja tulostaso jäi suurelta osin melko matalaksi.Osanottajien määrä oli vähäinen heinäkuun lomakaudella. Koistinen itse osallistui kolmella hevosella, hänen lisäkseen luokassa starttasi 14 ratsukkoa.Kwickly on maailmanlaajuisesti harvinaista hollantilaista tuigpaard-vaunuhevosrotua, jota on maailmassa noin 16 000 kappaletta.Miten tämmöinen harvinaisuus päätyi Koistiselle?”Etsittiin alun perin ratsastuskouluhevosta ja nähtiin netissä tämä, kun se oli 5-vuotias. Joku siinä vaan kiinnosti ja lähdettiin katsomaan. Sitten se tuli meidän mukaamme samalla reissulla. On siinä ollut työsarkaa, sen liikkuminen oli tosi vaunuhevostyyppistä ja se on äärimmäisen herkkä tamma", ratsastaja kertoo. Mutta menestystä on tullut?”No ollaan me jo tehty pari vaativa A -starttia ja menty pari 130-esteluokkaa. Kyllä tämä on hieno hevonen molempiin lajeihin.”Janika Koistinen on 27-vuotias ratsastuksenohjaaja, joka opiskelee parhaillaan ratsastuksenopettajaksi. Hän pitää Kuopion Sorsasalossa 40:n hevosen tallia.Mikä on Koistisen seuraava tavoite?”Elokuun alussa 1.–2.8. on meillä täällä Kuopiossa myös ratsastuksenopettajien estemestaruus. Ratsastuksenopettajien yhdistys kysyi voitaisiinko järjestää ne myös, ja se sopi meille. Että niihin sitten.”.Katso tulokset täältä. .Suomalainen FWB-hevonen menestyy maailmalla – "En olisi ikinä uskonut, että tällainen siivoojatäti kasvattaa näin hyvän hevosen".Tuomari Colliander kertoo: Henri Ruosteen Tiffany häkellytti yleisönsä Hagenissa