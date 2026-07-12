Janika Koistinen ja Kwickly suoriutuivat mestaruusluokasta 67,204 prosentin tuloksella.
Janika Koistinen ja Kwickly suoriutuivat mestaruusluokasta 67,204 prosentin tuloksella. Kuva: Aino Tervonen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksenopettajien mestaruus voitettiin harvinaisella tuigpaard-vaunuhevosella

Harvinaista hollantilaista vaunuhevosrotua löytyy maailmasta noin 16 000 kappaletta.
Julkaistu
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ratsastuksenopettajien mestaruus
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