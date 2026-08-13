Kansainvälisiltä kenttäradoilta eläköitynyt Aramara Ramses loistaa uudessa lajissa

Mestaruustaistosta muodostui poikkeuksellisen jännittävä, sillä Suomen rankinglistan kaksi kärkikilpailijaa, Eelis Lummaa ja Anna Minkkinen eivät päässeet osallistumaan kilpailuun. Tämä avasi mitalitaiston täysin auki tarjoten kisaajille ja yleisölle jännityksen täyteisen viikonlopun.Viime vuoden pronssimitalisti Einari Pänkäälä vietti kirkastusjuhlia. Siinä missä jokaisessa osakilpailussa nähtiin eri ratsastajia palkintosijoilla, Pänkäälä oli ainoa, joka piti paikkansa kärkikolmikossa läpi koko kisan. Tasainen suoritusvarmuus siivitti hänet ja Vertigo Zn (Verdi - Quidam du Revel - Quoniam VII) ansaitusti SM-kultaan.Hopealle ratsasti Eevi Saarelainen connemaralla Aramara Ramses (Ashfield Cathal Crobdhearg 20 IC -O rmond Oliver - Aramara Maggie May) ja SM-pronssia nappasi Anni Jauhiainen Friisin Kuulaalla (Valon Vekkuli Tintin Sahrami Friisin Kultamuru).. Lummaan kultaputki jatkuiVaikka viime vuoden senioreiden kultamitalisti Eelis Lummaa ei kisannutkaan, Lummaan perheen menestysresepti toimi junioreiden puolella. Pikkuveli Aatos Courtiol Lummaa uusi Suomen mestaruutensa ratsullaan Cuper.Nuoren mestarin viikonloppu oli suorastaan ylivoimainen, sillä hän voitti jokaisen osakilpailun. Kultamitalin lisäksi Aatos teki Raid 235-radalla uuden huiman henkilökohtaisen ennätyksensä, joka paukautti vanhat tulokset historian kirjoihin roimalla marginaalilla.Junioreiden SM-hopealle ratsasti Ronja Mustonen suomenhevosella Friisin Tiltu (Friisin Paletti - Ukkosen Poika - Lelupajan Lotta), ja pronssisen mitalin nappasi Sonja Mäkinen ratsulla Touchof Love (GP Touchof Dandi - Hnds Shocknawe - Frostfire Legacy). Ennätysmurskajaiset radoillaMestaruuksien lisäksi viikonloppuna nähtiin historian kirjoihin painettavia suorituksia, kun Suomen ennätyksiä laitettiin uusiksi kahdella eri radalla:Raid235-radalla Tiia Aarnio ja Aramara Ramses eli "Ramppa" tykittivät uuden Suomen ennätyksen keräten kasaan huikean 128,70 pisteen kokonaistuloksen. Kansainvälisiltä kenttäradoilta eläköitynyt Ramppa pysyi ratsastajiensa kanssa huimassa vireessä läpi viikonlopun tarjoten tasaisesti 7-8 sekunnin vauhtia 90 metrin matkalla. Erittäin nopeasta etenemisestä huolimatta sekä Aario että Saarelainen ehtivät ampua 3-4 nuolta joka kierroksella.Suomalainen erikoisuus Sisu-rata oli Jenni Tommilan ja Stockton Raen (DCC Vegas- S tar's Lucky Touch - Flash of Diamonds) juhlaa. Kaksikko vastasi viikonlopun toisesta SE-tuloksesta. 400 metrin kisaradalta uudet ennätyslukemat olivat 74,50 pistettä.Kilpailuviikonloppu osoitti, että suomalaisen ratsastusjousiammunnan taso on erittäin korkea ja kansainväisestikin tarkasteltuna yhä useampi suomalainen löytyy maailmanrankingin kärkisijoilta. Myös lahjakkaat nuoret haastajat ovat valmiita nousemaan ryminällä huipulle.Tulokset täällä