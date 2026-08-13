Eläkeläishevonen ennätysjahdissa. Suomenennätyksen uusi haltija raid235-radalla Tiia Aarnio ja Aramara Ramses.
Eläkeläishevonen ennätysjahdissa. Suomenennätyksen uusi haltija raid235-radalla Tiia Aarnio ja Aramara Ramses.Kuva: Vanessa Herwartz
Ratsastusuutiset

Kansainvälisiltä kenttäradoilta eläköitynyt Aramara Ramses loistaa uudessa lajissa

Kaksi uutta Suomen ennätystä Pänkäälän "kirkastusjuhlilla": ratsastusjousiammunnan SM-mitalit jaettiin Jämsässä kolmepäiväisen kilpailun päätteeksi. 
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi