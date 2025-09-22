Valtteri Männikkö ja Jenni Tommila edustivat Suomea ratsastusjousiammunnan MM-kisoissa. Alun perin Suomi oli osallistumassa myös joukkekisaan, mutta loukkaantumisen vuoksi Anni Jauhiainen jäi viime hetkellä pois kisasta. Hän pääsi kuitenkin mukaan valmentajan roolissa.
Valtteri Männikkö ja Jenni Tommila edustivat Suomea ratsastusjousiammunnan MM-kisoissa. Alun perin Suomi oli osallistumassa myös joukkekisaan, mutta loukkaantumisen vuoksi Anni Jauhiainen jäi viime hetkellä pois kisasta. Hän pääsi kuitenkin mukaan valmentajan roolissa. Kuva: Suvi Männikkö
Ratsastusuutiset

Ratsastusjousiammunnan MM-kisoissa huikeita suomalaistuloksia

Maailmanmestaruudet jakoon neljässä ikäkategoriassa.
