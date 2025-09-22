Ratsastusjousiammunnan MM-kisoissa huikeita suomalaistuloksia

Yhdysvaltojen Tenneseen paahtavassa helteessä käydyissä ratsastusjousiammunnan MM-kisoissa Jenni Tommila oli kokonaiskilpailun 6. ja Valtteri Männikkö 9. Senioreiden kultaa sai Natalia Koprowska Puolasta, hopea matkasi Kazakhstaniin Abzal Tulybekoville ja pronssi Britteihin Richard Addisonille.. Molemmat suomalaiskilpailijat olivat tyytyväisiä sijoituksiinsa. "Kuudes sija aikuisten sarjassa MM-tasolla on saavutus, josta voin olla todella ylpeä", Tommila iloitsee. Kauas eivät jääneet mitalisijatkaan, sillä sunnuntain metsästysradalla Tommila tippui ratsailta. Osa radasta jäi siis vielä ampumatta, mutta jo radalla ammutuista osumista jäi kuitenkin pisteet voimaan. "Kisassa oli paljon hyvää. Raidilla ja tornilla pystyin näyttämään parastani ja tein molemmilla radoilla omat henkilökohtaiset ennätykseni ollen torniradalla kolmas! Iso kiitos menestyksestä kuuluu kisakumppanilleni, vasta 6-vuotiaalle, mutta niin rohkealle islanninhevoselle Húnille", Tommila summaa kisan antia. Kisapäivinä Tenneeseen polttavassa kuumuudessa hyvällä valmistautumisella oli iso merkitys. Myös aikaero toi oman haasteensa kilpailun kulkuun. Tommilan startit olivat Suomen aikaan keskiyöllä. "Sain vahvistettua omia valmistautumisrutiinejani ja testattua paineensietokykyäni. Valitettavan putoamisen myötä hunt-radalla opin käsittelemään myös pettymyksen tunnetta." Männikkö sai kisasta myös runsaasti oppia ja hyvää kokemusta. "Hevoskokeilupäivänä ammuntani oli todella kateissa, mutta ammunta löytyi hienosti kisapäiville. Hevonen toimi hyvin ja löysin hyvän yhteyden hänen kanssaan. Oppina kisoista jäi, että pitää uskaltaa hevoskokeilussa vaihtaa toiseen hevoseen, mikäli ensimmäisen kanssa ei tunnu löytyvän yhteyttä." Ensimmäisenä kisapäivänä testattin myös Männikön paineensietokykyä ihan urakalla, sillä vain 10 minuuttia ennen ryhmän alkua kisat päätettiin pysäyttää tunniksi helteen vuoksi. Molemmat kilpailijat rikkoivat omia ennätyksiään, mutta ovat myös todella lähellä oman HA-tasonsa nostoa. "Tällä hetkellä grading tasoni on HA6. MM-kisoissa tein toisen HA7 suoritukseni raidilta. HA7 kokonaisgradingista puuttuu enää yksi tornisuoritus, mikä jäikin MM-kisoissa alle kahden pisteen päähän", Tommila kertoo. "Tämän hetkinen tasoni on vahvasti HA5 ja HA6 tason tavoittelu jatkuu vielä tänä vuonna. Loppukaudesta kilpailen vielä muutamissa pienemmissä kisoissa Suomessa. Ensivuonna tavoitteena on kilpailla useammat kansainväliset kilpailut, joihin tähdätään myös talven treeneissä", Männikkö suunnittelee. Tämän vuoden kansainväliset kisat ovat ohi myös Tommilan osalta, mutta myös hänellä on tarkoitus kisata Suomessa muutamat pienemmät kisat. Seuraavat ratsastusjousiammunnan MM-kisat järjestetään 2027, joihin molemmat kisaajat tähtäävät. Kilpailupaikka selviää myöhemmin. Kilpailun kokonaistulokset täällä