46-vuotias Becky Moody käy ensimmäistä kertaansa Suomessa.
46-vuotias Becky Moody käy ensimmäistä kertaansa Suomessa. Kuva: FEI Leanjo de Koster
Ratsastusuutiset

Ratsastuskeskus Aino tuo Becky Moodyn Suomeen – klinikka ensi tammikuussa

"Klinikka tulee olemaan läpileikkaus kaiken tasoisia ratsukoita", tapahtumajärjestäjä kertoo.
Julkaistu
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Ratsastuskeskus Aino
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Becky Moody
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