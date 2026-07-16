Ratsastuskeskus Aino tuo Becky Moodyn Suomeen – klinikka ensi tammikuussa

Kouluratsastaja Becky Moody tulee vetämään klinikkaa Ratsastuskeskus Ainoon ensi vuoden tammikuussa. Moody on brittiläinen, olympiatason kouluratsastaja.”Viime vuonna pidimme klinikan Ingrid Klimken kanssa, ja halusimme lisää maailmantähtiä Ainoon. Saimme vinkin Beckystä valmentajaltamme Nipsulta (Porthan-Broddell)”, kertoo tapahtumavastaava Juho Norilo.Järjestäjät päätyivät lopulta Moodyyn. Tämä on kouluratsastajan ensimmäinen kerta Suomessa.”Hän on tämän ajan moderni kouluratsastaja, ja kuuluu maailman top vitoseen. Koemme tämän myös ajankohtaiseksi Aachenin MM-kisojen takia.”Norilo kuvaa Moodyä positiiviseksi, huumorintajuiseksi ja energiseksi. Järjestelyt ovat sujuneet hyvässä hengessä, ja järjestäjät tapaavat yhdessä jo klinikkaratsastajaksi varmistetun Stella Hagelstamin kanssa Aachenissa. Muita ratsastajia ei ole vielä päätetty."Klinikka tulee olemaan läpileikkaus kaikentasoisia ratsukoita. Becky pääsee kertomaan ajatuksiaan ratsastamisesta, hevosen kouluttamisesta ja valmentamisesta. Klinikka keskittyy hevosen kouluttamiseen sekä ratsukoiden valmentamiseen läpi elämän ja uran eri vaiheiden", Norilo sanoo. .Lisäksi klinikan ajatuksena on keskittyä Moodyn omaan tarinaan ja nuorten hevosten koulutukseen.”Hän on kasvattanut ja kouluttanut itse Jagerbomb-kilparatsunsa. He voittivat tänä keväänä Texasissa maailmancupin finaalin. Haluamme esitellä Beckyn filosofiaa nuorten hevosten koulutuksessa ja kertoa, miten moderneja kouluhevosia tehdään GP-tasolle. Lisäksi Beckyllä on hyvin hevoslähtöinen ja hevosystävällinen toimintatapa.”Norilo uskoo, että Moodyn klinikka on kiinnostava suomalaiselle yleisölle.”Monia kiinnostaa, miten nuorta hevosta saadaan eteenpäin tasolle kuin tasolle. Klinikka menee varmasti lajirajojen yli, ja on koko kansalle hyödyllinen”, hän toteaa.Liput tapahtumaan tulevat myyntiin ensi viikolla. Klinikka järjestetään 16. tammikuutta 2027. .Deb Moynihan toi Suomeen Amerikan meininkiä: Centered Riding -päivityskurssilla hauskanpitoa ja trampoliineja.Ajattele eteenpäin, pysy positiivisena ja pyri voittoon – tähän tiivistyvät Jens Fredricsonin klinikan opit.Becky Moody, tietenkin .Becky Moody voitti kuin voittikin GP:n Teksasin koulufinaalissa