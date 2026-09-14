Heinä on ratsastuskoulussa iso kuluerä.
Heinä on ratsastuskoulussa iso kuluerä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

”Opetushevosen täytyy ansaita ratsastuskouluyrittäjälle 30 000 euroa vuodessa”

Ratsastuskoulun pitäminen on yritystoimintaa. Se tarkoittaa, että sen on oltava kannattavaa.
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