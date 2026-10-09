Lakikirjoja ja tuomarin nuija
Velallinen myönsi istuntokäsittelyssä hakijan saatavan perusteen ja määrän oikeaksi.Kuva: Pixabay
Ratsastusuutiset

Ratsastuskoulun konkurssivääntö ratkesi käräjäsalissa – taustalla kymmenien tuhansien eurojen saatavat

Oulun käräjäoikeus asetti kalajokisen Beach Horse Stable Oy:n konkurssiin.
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