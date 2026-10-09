Ratsastuskoulun konkurssivääntö ratkesi käräjäsalissa – taustalla kymmenien tuhansien eurojen saatavat

Toista kertaa Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä ollut konkurssiasia ratkesi tällä kertaa hakijan eduksi. Käräjäoikeus asetti velallisena olleen Beach Horse Stable Oy:n konkurssiin 8. lokakuuta. Hakijana ollut Tmi. Outi Talvi ilmoitti istuntokäsittelyssä saatavan määrän olevan lähes 30 000 euroa, josta suurin osa on kiinteistöjen osamaksukauppaan perustuvia saatavia.Hakemuksen mukaan velallinen on jättänyt maksunsa maksamatta tammikuun 2026 jälkeen. Velallinen myönsi istuntokäsittelyssä hakijan saatavan perusteen ja määrän oikeaksi.Käräjäoikeuden päätöksessä velallinen todettiin maksukyvyttömäksi. Päätöksen mukaan maksukyvyttömyyttä osoittaa se, ettei velallinen ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan maksanut saatavia. Kun otetaan huomioon, että velallinen on istuntokäsittelyssä myöntänyt hakijan saatavan oikeaksi sekä maksukyvyttömyytensä, asiassa on edellytykset konkurssiin asettamiselle. Konkurssipesälle on määrätty pesänhoitaja, joka ottaa haltuunsa pesän omaisuuden ja hoitaa pesänhoitajalle kuuluvat tehtävät. Asiasta on mahdollista valittaa hovioikeuteen..Kalajokista ratsastuskoulua haetaan jälleen konkurssiin – taustalla sopimusriita kiinteistöistä ja hevosista