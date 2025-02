Rauhoittava aine vei olympiasijoituksen koko Belgian kenttäjoukkueelta

Kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n tuomioistuin on käsitellyt Pariisin olympialaisissa positiivisen dopingnäytteen jättäneen belgialaisratsukko Tine Magnuksen ja Dia van het Lichtenveld Z:n tapauksen.

Kyseessä on lisärehun kontaminoituminen.

Vaikuttava aine belgialaisen olympiaratsastajan hevosen elimistöstä löytyneessä dopingaineessa on trazodoni, ihmisten masennustilojen hoitoon kehitetty ja myös ahdistuksen ja nukahtamisvaikeuksien hoitoon käytetty lääkeaine. Hevosilla ainetta käytetään rauhoittamiseen ja kilpahevosilla se on kokonaan kielletty FEI:n säännöissä.

Tätä ainetta oli Relax Pro -nimisessä lisäaineessa, jota hevoselle joukkueen eläinlääkärin neuvosta olympialaisten aikana syötettiin. Valmistajan mukaan tuotteessa ei pitäisi olla mitään kiellettyjä aineita, mutta trazodone jäljitettiin nimenomaan Relax Prohon.

Relax Pro on GlobalMedicsin mukaan kehitetty "jännittyneisyyttä aiheuttaviin tilanteisiin". Sen "ainutlaatuinen koostumus" varmistaa paremman keskittymiskyvyn. Aineessa kerrotaan olevan magnesiumia, sitrusöljyä, ashwagandhaa ja kärsimyskukkaa eli rohtopassiota.

GolbalMedics -yhtiö on reagoinut uutiseen ja toteaa nyt, että yhdessä tuotteen erässä on mahdollinen kontaminaatio, joka on todennäköisimmin peräisin raaka-aineiden tuottajaportaasta.

FEI ihmettelee ja paheksuu Belgian ratsastajainliiton (NF) ja joukkueen eläinlääkärin toimintatapaa, joka aiheutti mittavat seuraamukset koko joukkueelle. Syy on vieritetty erityisesti eläinlääkärin niskoille. Kyseinen eläinlääkäri sekä suositteli että antoi itse joukkueen hevosille 14 erilaista lisärehua useita kertoja kilpailun aikana. Eläinlääkärin olisi pitänyt olla varovaisempi.

FEI:n mielestä tämänkaltaisten aineiden kanssa tulisi olla korostetun varovainen, sillä on huomattu, että ne ovat usein kontaminoituneita.

Ratsastaja, joka on hevosensa vastuuhenkilö, selitti FEI:n tuomioistuimelle "käyttäneensä valmistetta vain kahdesti" syystä, että hevonen oli varsin energinen.

Ratsukko asetettiin väliaikaiseen kilpailukieltoon syyskuun 3. päivä. Tämän jälkeen Magnus palkkasi asianajajatiimin ja selvitytti toksikologien avulla trazodonin reitin hevoseensa.

Magnuksen virhe on ollut kuunnella joukkueen eläinlääkäriä, mutta urheilijana hän kantaa kuitenkin vastuun seuraamuksista.

Lopullinen rangaistus on 4000 seveitsin frangin sakon ja olympiatuloksen mitätöimisen (Magnus oli 28. ja Belgian joukkue neljäs) lisäksi viiden kuukauden kilpailukielto, joka on helmikuussa näin ollen jo kärsitty.