Heta Rautio-Härkönen voitti ensimmäisen kansallisensa: "Talven treenit menivät hyvin ja flow oli päällä – mutta silti"

Vantaalainen musiikinopettaja palasi Kangasalta omakasvattinsa FWB-ruuna Daylight Danin (Danciano - Acapulco) kanssa aivan pää pyörällään.Hän ei olisi voinut edes kuvitella, että pokkaisi sinivalkoisen ruusukkeen pyhä yrjö -tasolta. Mutta niin kävi, että elämän ensimmäinen kansallinen luokkavoitto tapahtui tänään ja tällä tasolla."Ollaanhan me hyvin koko talvi Maria Pyykösen kanssa harjoiteltu, ja fiiliskin oli tänään oikein hyvä. Mutta silti!"Rautio-Härkönen sanoo, että voittaminen valmiina ostetun hevosenkin kanssa olisi ihanaa, saati sitten omakasvatilla, jonka näki ensimmäisen kerran, kun se oli puolentoista tunnin ikäinen Mia Salosen tallissa, samassa tallissa, jossa syntyi Pyykösen entinen kilpuri Fürst Wild S:kin. "Onhan tämä jotakin aivan uskomatonta!"Hän kilpaili aikoinaan kasvattinsa emällä Ariel Daylightilla vaativa B:hen asti.Astutusvaiheessa hän keskusteli kasvattajien kanssa orivalinnoista ja päätyi, tamman heikkoudet ja vahvuudet huomioon ottaen hannoverinori Dancianoon (Dancier - Rotspon), hyvä ratsastettavuus toivelistalla. Hän sai haluamansa, kiltin ja taipuisan työmyyrän, jolla on helppo ratsastaa. Hevonen asustaa tällä hetkellä Metsäniityn tallilla Tuusulassa, mutta muuttaa kesällä Järvenpäähän Ainoon, joka on omistajan työpaikan lähellä.Rautio-Härkönen sanoo olevansa "täysi amatööri", mutta hevosensa hän on kouluttanut itse. "Hevonen oli kolmivuotiaana kuukauden verran Salla Varentilla, mutta muuten olen pääasiassa kyllä itse sen tehnyt ja selässä keikkunut. Ja siksi nojaankin niin vahvasti valmentajien tukeen. Tässä tapauksessa valmentaja joutuu opettamaan meitä molempia, hevosta ja ratsastajaa."Ratsukko on kiertänyt nuorten hevosten kisoja ja ollut laatuarvostelussakin."Itsellä on ollut aina noissa tapahtumissa vähän sellainen olo, että olen harrastajana ammattilaisen joukossa, altavastaajana. Niinpä me ollaan yleensä menty aika keskinkertaisesti, mutta kuitenkin ollaan nostettu joka vuosi tasoa."Kuluneen talven aikana vähitellen syntyi tunne, että yhteistyö alkaa kantaa hedelmää."Nyt on rauha. Tunne, että me ollaan jotenkin kypsytty."Entä mistä haaveilet?"Unelma on, että päästään tästä vielä ylöspäin. Kyllähän tämä GP:n asioitakin kotona jo tekee, vaihtaa sarjassa, piffaa, paffaa ja tapailee..."Pohjola-sarja päättyy kür-finaaliin. Mitä musiikinopettaja siitä ajattelee?"Kiehtova ajatus tehdä omalle hevoselle sille sopiva musiikki. Se olisi ihanaa päästä valitsemaan musiikki ja suunnittelemaan rytmi ja tahti ja karaktääri mitkä sopii mun hevosen liikkumiseen!"Klassinen vai moderni?"Ehkä sellanen vähän rytmikäs, kenties jazzahtava klassinen..."Prix de st georges-luokan eli Pohjola Small Tour -osakilpailun tulokset täälläPäivitys 16.5. klo 21.20: Korjattu tekstiin, että ratsastaja on vantaalainen, ei tuusulalainen.