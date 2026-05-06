Riikka Saastamoinen pohtii hevosurheilun tarkoitusta ja unelmoi muuttamisesta Lappiin

Riikka Saastamoisen, entisen Harjulan, elämässä on vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia. Hän muutti pois Ypäjältä, meni uudelleen naimisiin ja alkaa nyt opiskella unelma-ammattiinsa kätilöksi.Aikamoista pyöritystä elämässä.”Kyllä, tässä iässä, erityisesti äitini kuoleman jälkeen, aloin ajatella että meillä on vain yksi elämä, jonka aikana haaveet pitää toteuttaa. Ja kätilön ammatti on aina ollut salainen haaveeni, mietin aina, että jos en olisi hevosalalla. Olen hyvin lapsirakas, sen todistanee, että olen tehnyt itsekin neljä lasta”, nauraa Saastamoinen ja jatkaa: ”Ja nyt on sellainen elämäntilanne, että haave on mahdollista toteuttaa.”Eikö varsojen maailmaan auttaminen siis riittänyt?”Ei. Uskon, että elämänkokemuksellani osaan auttaa ja tukea synnyttäviä naisia. Syntymä on aina niin valtava ja uskomaton tapahtuma, että sen äärellä pysähtyy. Ajattelen, että pärjään ja pystyn käsittelemään myös niitä syntymän karumpia puolia, kun olen itsekin tämmöinen vanha siitostamma”, naurahtaa Saastamoinen. "Joku sanoi, että ainakaan erilaiset eritteet ja muut ei kyllä häiritse sinua, sen verran olet niihin tottunut hevosten kanssa."Entä hevoset sitten, luovutko niistä kokonaan?”En missään tapauksessa. Jatkan ainakin toistaiseksi, mutta varmaan pienemmässä mittakaavassa. Hevostöiden pääpaino on Sammalistossa, sehän on mulle kuin toinen koti. Siellä on sekä asiakkaiden että Sammaliston hevosia. Hommat pyörii hienosti, on ratsastuskoulu, siittolatoiminta on vahvassa nousussa. Celantus (Cellestial – Catoki) ja Instertanz (Insterburg – Ehrentanz) astuvat siellä. Nuoriahan mä tykkään hirveesti kouluttaa.”Vieläkö sinulla on omia hevosia?”On pari, yksi todella hyvä, mutta kyllä ne on tarkoitus myydä. Huoleton on hevoseton. Tyttäreni vähän ratsasti, mutta moottoriurheilu vei voiton – hän halusi mopon ja hevonen myytiin.”Saastamoinen asuu Riihimäellä, mutta pääsääntöisesti Mouhujärvellä."Kun siellähän se mun aviomies ja sielunkumppani asuu. Meillä on yhteinen unelma, että jonain päivänä voitaisiin muuttaa kokonaan Lappiin.”Lapissa hevostoiminta voi olla vaikeampaa.”No tavallaan, mutta olen paljon miettinyt sitä, millaiseksi hevosurheilu on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevina vuosina. Ja mietin, että onko se loppujen lopuksi niin mahtavaa voittaa joku 140-luokka. Tai onhan se kivaa, mutta kun hevosten kanssa voi tehdä niin paljon muutakin. Juuri vaikka Lapissa on mahdollisuudet elämysmatkailuun hevosten kanssa.”Saastamoiselle on tulossa työntäyteinen kesä, opiskelu alkaa syksyllä Tampereella.”Lopulliset valinnat julkaistaan kesäkuussa. Mutta muuten voin sanoa, että elämäni on muuttunut ihan mahtavaksi!” huokaa Saastamoinen onnellisena. .Riikka Harjula kuvailee elämänmuutostaan sanoilla helpottunut ja onnellinen: ”Tuntuu, että olen tullut kotiin”.Raskasta ja kuluttavaa – mutta myös elämän tarkoitus: ”Tämä on mun kaikki”, sanoo Katja Tahvanainen.Kun suorittajanaiselle tuli stoppi, hän jäi sänkyyn itkemään