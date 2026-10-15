Oulun Pokaali oli suomalaisen esteratsastuksen suurtapahtuma, jonne saapuivat kaikki huippuratsastajat.
Oulun Pokaali oli suomalaisen esteratsastuksen suurtapahtuma, jonne saapuivat kaikki huippuratsastajat.Kuva: Fatima Mattila
Ratsastusuutiset

Riippusillan kautta maneesille – Oulun ratsastajat juhlivat pyöreitä

Oulun ratsastajien 80-vuotiseen historiaan sopivat niin saksalaiset olkikengät kuin Korven Pekkakin.
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