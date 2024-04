Rikkoutuuko 20 000 kävijän raja Hevoset-messuilla?  

Hevosen hyvinvointia tarkastellaan Helena Telkänrannan luennossa lauantaina klo 11.20 - 12 ja sen jälkeen pidettävässä Hevosala otsikoissa -paneelikeskustelussa jossa ovat puhumassa ravivalmentaja Riina Rekilä, eläinkouluttaja Tuire Kaimio, hevosfysioterapeutti Heli Hyytiäinen ja kisajärjestäjä Tom Gordin.

Tapahtuman ovet aukeavat perjantaina iltapäivällä, jolloin kilpailuareenalla hypätään kansallisen Hankkija Horse Show -esteratsastuskilpailun karsinnat. Kisa käydään korkeimmillaan 120-130 -esteillä Pekka Larsenin viime vuonna ideoimalla uloslyönti-konseptilla, jossa radalla ollaan aina pareittain, mutta ei yhtä aikaa, mikä parantaa turvallisuutta. Ykköspalkinto on 1500 euroa ja luokan voittaja saa bonuspaikan Tasotuoppi-kisaan ensi lokakuussa Helsinki International Horse Show:ssa.

Hevosurheilu-lehti on paikalla molempina päivinä. Osastolla A 22 voi käydä juttelemassa toimituksen kanssa, tekemässä joko Hevosurheilu Ratsastuksen digitilauksen tai Hevosurheilu-lehden printtitilauksen ja ostamassa uunituoreen, juuri suomennetun Centered riding -kirjan. Jaossa on myös ilmaisia lehtiä.

Hevosurheilu Ratsastuksen toimituspäällikkö Leena Alérini haastattelee Bäkkäri-lavalla Centered riding -osaajaa, ja kirjan toista suomentajaa Ursula Turtiaista sunnuntaina klo 9.55 – 10.20. Yleisö on tervetullut esittämään kysymyksiä metodista, joka on toimiva työkalu kaikkeen toimintaan hevosen kanssa, lajista riippumatta. Turtiainen on tavattavissa viikonlopun ajan myös Hevosurheilun osastolla.

Pysäköinnin haasteet

Pysäköinti messuhallin lähellä on aina haasteellista, ja sitä se on nytkin, jos aikoo omalla autolla tulla paikalle. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen eri pysäköintialueilla on yhteensä 3 300 pysäköintipaikkaa, joten pysäköintitilaa on tapahtumassa rajallisesti.

Autolla saapuvien messukävijöiden kannattaa hyödyntää Lempäälän Ideaparkin etäpysäköintimahdollisuus. Ideaparkista lähtee 15 minuutin välein kuljetus messuille.