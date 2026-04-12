Robinson kakkonen Murcian specialissa: "Sain esitettyä liikkeet tunnistettavasti"

Kouluratsastaja Joanna Robinson ja Glamouraline (Johnson - Samba Hit) kilpailivat viikonloppuna Espanjan Murciassa CDI3 -kilpailuissa. Lauantain GP-luokassa tulos oli 66,6 prosenttia ja neljäs sija, ja sunnuntain GP special -luokassa 68,1 prosenttia ja toinen sija.Tavoitimme juuri kotimatkalle päässeen Robinsonin, edessään kuuden tunnin ajo. Oletko tyytyväinen viikonlopun suorituksiisi?"Meni ihan hyvin tänään, ja molempina päivinä sain esitettyä liikkeet tunnistettavasti", nauraa Robinson ja jatkaa: "Käyntihän Glamilla ei ole paras askellaji, mutta sen vahvuus on tasaisuus ja se menee hyvässä muodossa. Parhaimmillaan sillä oli todella hieno passage sekä näyttävä laukka."Entä tästä eteenpäin, missä aioit kilpailla?"Lähdetään pian kohti Keski-Eurooppaa ja Hollannin kotia, mutta Portugalin kautta. Siellä on Golegassa iso lusitanohevosten tapahtuma, jonka ohessa myös kilpailut joissa GP-luokka. En ole koskaan ollut Golegassa, se on kiinnostavaa nähdä."Iberialaisia hevosia oli paljon myös Murcian kisoissa."Kyllä, voisi sanoa että ehkä puolet. Ja iso ero Suomeen on, että täällä ratsastus on todella miesten laji, meitä oli tänään siinä GP-luokassa vain kolme naisratsastajaa."Robinsonilla oli kilpailuissa mukana koko perhe, eli aviomies, lapset , Glamouraline ja kaksi koiraa. Perhe suuntaa Portugalin kautta kohti kotia. Portugalin jälkeisistä kisasuunnitelmista hän ei osaa vielä sanoa tässä vaiheessa."Mutta Euroviisuihin mennään lasten kanssa toukokuun alussa, he tykkää Euroviisuista ja haluavat paikan päälle!"Murcian kisoissa kilpaili menestyksellisesti myös suomalainen poniratsastaja Ida-Sofia Alasuutari ponillaan Praest's Cameo (Concorde – Palomino). Hän voitti lauantaina ponien joukkueohjelman tuloksella 68,4 prosenttia, ja oli sunnuntaina toinen ponien henkilökohtaisessa ohjelmassa tuloksella 68,5 prosenttia.