Ben Maher esti Richard Vogelin Rolex Grand Slam -haaveet

Kalenterivuoden kolmas Rolex Grand Slam of Show Jumping -sarjan Major-kilpailu, kuten Rolex näitä neljää GP-luokkaa kutsuu, eli CSIO Spruce Meadows ’Masters’ Tournament meni Iso-Britanniaan. Kaikkiaan 39 ratsukkoa olivat selviytyneet kilpailuun neljän ensimmäisen päivän aikana. Heidän joukossaan oli Rolexin lähettiläs Richard Vogel, jonka voitot The Dutch Mastersin ja CHIO Aachenin Rolex Grand Prix -kilpailuissa tarjosivat hänelle mahdollisuuden olla vasta tämän kilpailusarjan historian toinen ratsastaja, joka voittaa Rolex Grand Slamin. Ja miljoonan euron bonuksen. Kilpailu käytiin kahtena kierroksena. Erittäin vaativan ensimmäisen kierroksen radan oli suunnitellut kokenut Leopoldo Palacios. Radalla oli 13 estettä, joista kolme sarjaa. Mukana oli yhdeksän aiempaa Major-voittajaa, joilla oli yhteensä 24 Major-voittoa, sekä seitsemän maailman kymmenen parhaan joukkoon kuuluvaa ratsastajaa.Yhteensä seitsemän ratsukkoa selvitti ensimmäisen kierroksen virheittä. Heidän joukossaan oli Richard Vogel.Toiselle kierrokselle eteni ensimmäisen kierroksen 12 parhaiten sijoittunutta ratsukkoa. Näin myös nopeasti neljä virhepistettä saaneet ratsastajat säilyttivät mahdollisuutensa voittoon. Heihin kuuluivat kolminkertainen olympiavoittaja Ben Maher sekä juuri henkilökohtaiseksi FEI:n maailmanmestariksi kruunattu Steve Guerdat.Toisella kierroksella Guerdat ratsasti täysin virheettömän radan, samoin Ben Maher. Molemmat päätyivät neljään virhepisteeseen ja asettivat paineet ensimmäisen kierroksen puhtaasti selvittäneille ratsukoille.Yksikään ensimmäisen kierroksen seitsemästä nollaratsukosta ei pystynyt uusimaan suoritustaan virheettömänä. Katie Laurie, Roy van Beek, Richard Vogel ja Lillie Keenan pudottivat kuitenkin kukin vain yhden esteen. Näin kuusi ratsukkoa selviytyi uusintaan, ja yleisö sai jännittää, säilyisikö Vogelin mahdollisuus tehdä historiaa.Guerdat asetti uusinnalle kovan tavoiteajan ratsastamalla puhtaan radan 42,25 sekunnissa. Seuraavana startannut Maher ja ranskalainen Enjeu de Grisien (Toulon - Andiamo) olivat kuitenkin yli sekunnin sveitsiläistä nopeampia ja nousivat johtoon.Vogelin, toiseksi viimeisenä startanneen ratsastajan, kohtaloksi koitui kaksoissarjan jälkimmäinen osa, joka putosi. Vain viimeisenä startannut Keenan pystyi enää haastamaan Maherin ajan. Hän ylitti maalilinjan lopulta 0,45 sekuntia brittiä hitaampana, ja näin Ben Maher saavutti uransa ensimmäisen Rolex Grand Slam -voiton.Voitostaan Maher sanoi: ”On uskomatonta voittaa kilpailussa, jota me kaikki pidämme yhtenä maailman suurimmista – ellei jopa suurimpana – GP -kilpailuna. Kilpailupaikka on upea ja tunnelma uskomaton. Olen käynyt täällä nuoresta asti ja ajatellut aina, että täällä voittaminen on todella merkittävä saavutus.””Olemme kolkutelleet ovella viimeiset kaksi vuotta."Hän kiitti tiimiään. "Perheeni, hevosen omistajat ja kaikki ympärilläni olevat ihmiset ovat tukeneet minua koko matkan ajan, joten tämä voitto kuuluu myös heille."Enjeusta, joka on pitkään ollut kakkoshevosena, hän on aiemmin sanonut, että se on helppo ja hyvin kiltti ja rauhallinen hevonen. Kuitenkin se on samalla energinen. "Ei tunnu koskaan väsyvän." Nyt ori on noussut tähtikategoriaan. .Rolex-mies Martin Fuchs voitti Aachenin GP:n – Miksi ratsastajat rakastavat tätä yhtä kellomerkkiä?. Rolex Grand Slam ei ole aloittelijoiden kilpailuRolex Grand Slamin Major-voittajien joukko on maailman esteratsastuksen eliittiä. Sama maailman huippujen joukko kiertää listalla vuodesta toiseen. Longines rankingin TOP10 on vahvasti edustettuna voittajissa, jotka hekin ovat tiivistyneet niin, että 29 voittoa on yhdeksän ratsastajan nimissä. Listalta löytyvät muun muassa maailmanlistan ykkösinä olleet Scott Brash, Kent Farrington, Steve Guerdat, Daniel Deusser, McLain Ward, Martin Fuchs ja Marcus Ehning. Yksi poikkeus on ollut: vuonna 2018 joukkoon nousi tuntemattomampi nimi, Egyptin Sameh El Dahan, viisivuotiaasta asti ratsastanut lääkäri, joka oli toki treenannut vuosia Irlannissa ja osallistui tuona samana vuonna MM-kilpailuihin. Hän oli tietenkin kokenut viiden tähden tason ratsastaja, mutta ei kuulunut siihen samaan tähtikategoriaan kuin esimerkiksi Guerdat, Brash, Ehning tai Maikel van der Vleuten, joka lopulta tuolla kerralla oli se toinen uusintaan päässyt, ja joka hävisi kisojen "mustalle hevoselle".