Rolex Grand Slam voittajat Ben Maher ja selle francais Enjeu de Grisien.
Rolex Grand Slam voittajat Ben Maher ja selle francais Enjeu de Grisien. Kuva: Rolex Grand Slam/Ashley Neuhof
Ratsastusuutiset

Ben Maher esti Richard Vogelin Rolex Grand Slam -haaveet

Brittiläinen huippuratsastaja voitti Calgaryssa ensimmäisen Rolex GP:nsä.
Julkaistu
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