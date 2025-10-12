Ratsastus ja tuntien pito täyttää tällä hetkellä Rosa Ruutsalon arjen.
Ratsastus ja tuntien pito täyttää tällä hetkellä Rosa Ruutsalon arjen.Kuva: Emma Sainio
Ratsastusuutiset

Rosa Ruutsalo voitti Kauniaisissa – "Minulla on kolme kivaa hevosta, joiden kanssa on kiva lähteä kisoihin"

Vaikka talvet ovat pitkiä, Ruutsalo viihtyy nyt Suomessa.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi