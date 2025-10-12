Rosa Ruutsalo voitti Kauniaisissa – "Minulla on kolme kivaa hevosta, joiden kanssa on kiva lähteä kisoihin"

Rosa Ruutsalo otti kaksoisvoiton Kauniaisten Ratsastajien kansallisten kilpailujen 130-luokassa. Luokassa oli lopulta viisi osanottajaa."Tosi kivat kisat, harmi ettei ollut enempää osallistujia isoimmissa luokissa", Ruutsalo kertoo.Voitto tuli 10-vuotiaalla Attaiir van Berkenbroeckilla (Arko - Nonstop), joka on ollut Ruutsalolla jo 2-vuotiaasta. Hevonen on hypännyt jo joitakin 140-luokkia ja sen kanssa on tarkoitus hypätä hallikaudella Pohjola GP-sarjaa."Se on tosi kiva hevonen, tosi ihmisen kaveri ja yritteliäs. Kotona mukavuudenhaluinen, mutta kisoissa just päinvastoin. Kivan varovainen ja myös skoupikas, pitkästä aikaa tuntuu siltä, että on hyvä hevonen alla."Luokan toinen sija tuli omakasvatilla Casimir RR Z (Cohinoor VDL - Heartbreaker), jonka emä on Ruutsalon entinen kilpatamma Whisper As (Heartbreaker - Jus de Pomme). Whisperin kanssa hän hyppäsi mm. Suomen nations cup -joukkueessa."Casimir on aika iso, vähän semmoinen vanhanaikaisempi hevonen. Hyvin klassinen, kiva ratsastettavuus. Voi nautiskella, kun menee tuolla ympäriinsä.".Lisäksi Ruutsalo kilpailee 5-vuotiaalla Dolce RR Z:lla (i. Davenport VDL), joka on myös Whisperin jälkeläinen."Kiva tamma ja luulen, että siitä tulee erittäin kiva hevonen. Minulla on kolme kivaa hevosta, joiden kanssa on kiva lähteä kisoihin. Toivottavasti pystymme ensi kaudella vielä vähän nostamaan tasoa."Pitkään ulkomailla asunut Ruutsalo on viime vuodet viihtynyt Suomessa. Tällä hetkellä hän pyörittää yksin tallia Evitskogissa, jossa hän ratsuttaa ja valmentaa. Tarja Kalliolta vuokratussa tallissa on kymmenkunta hevosta, osa hänen omiaan ja osa valmennusoppilaiden. "Tällä hetkellä tuntuu siltä, että haluan olla Suomessa. Olin kuitenkin kymmenen vuotta Belgiassa. Talvet on pitkiä, mutta olen ollut tyytyväinen. Enkä halua enää jokaista viikonloppua viettää kilpailuissa."Kotitallinsa lisäksi hän valmentaa myös alueen muilla talleilla."Minulla on kaiken tasoisia oppilaita. Niin kauan kuin he ovat motivoituneita ja haluavat oppia, se on itsellekin tosi motivoivaa."Se että oppilaita on omassa tallissa, on etu. Valmentaminen ei ole pelkkää ratsastuksen opettamista vaan kilparatsastuksessa on monta huomioitavaa osa-aluetta."On tosi kiva, että meidän ympäristössä on monta tallia, jossa on samanlainen systeemi. Ihmiset menevät valmentajan talliin ja pääsevät siihen systeemiin. Valmennus on niin paljon muutakin kuin vain ratsastus. Ihmiset kehittyvät paljon nopeammin, kun he saavat kaikessa apua."Ruutsalo muistuttaa, että pelkällä lahjakkuudella ei pötki pitkälle. "Perustyötä hevosten kanssa pitää tehdä. Ei ole oikotietä onneen."Tulokset