Ruotsalais-norjalainen tutkimus: yli puolet on kokenut seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä hevosalalla

Ruotsalais-norjalaisessa tutkimusprojektissa Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn i Sverige och Norge tutkittiin seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä hevosalalla. Tutkimus tarkasteli raportoituja kokemuksia Ruotsin ja Norjan hevosalan toimijoiden keskuudessa.Vastaajista yli puolet (54,9 %) raportoi häirintä- ja hyväksikäyttökokemuksia hevosiin liittyvissä ympäristöissä, sekä fyysistä että häirintää ilman kosketusta. Valtaosa vastaajista (95,9 %) oli naisia ja he olivat usein olleet hevosalalla alisteisissa rooleissa, kuten hevosenhoitajina tai tallityöntekijöinä. Raportoidut tekijät puolestaan olivat usein olleet auktoriteettiasemassa olleita vanhempia miehiä, esimerkiksi ratsastuksenopettajia, tallinomistajia tai hevosenomistajia.Tutkimuksen mukaan tulokset korostavat hevoskulttuurin rakenteellisia ja järjestelmällisiä haavoittuvaisuuksia, missä sukupuoli, ikä ja hevosiin keskittynyt valta risteävät muokaten seksuaaliseen häirintään liittyviä olosuhteita.Tutkimukseen sisällytettiin kaikki hevosalan lajit, sekä ratsastus alalajeineen että ravi- ja laukkaurheilu. Kyselyyn osallistujien alaikäraja oli 16 vuotta ja vastauksia oli lopulta 653.Vastaajien ikä vaihteli 16 ja 76 välillä, mutta tutkittavien keski-ikä oli noin 40 vuotta. Suurin osa vastaajista (87 %) oli edelleen aktiivinen hevosalalla ja olivat keskimäärin toimineet yli 27 vuotta hevosten parissa.Vastaajista kolme neljästä tuli ratsastusurheilun parista, ja suurin osa treenasi tai kilpaili omalla tai muiden hevosella. Lähes 40 prosenttia vastaajista oli kilpaillut kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.Ilman fyysistä kontaktia tapahtuvasta häirinnästä vastaajat raportoivat eniten (44 %) seksuaalisia kommentteja. Lähes saman verran oli koettu epäasiallista tuijottelua ja silmäilyä..Fyysistä kontaktia sisältävästä häirinnästä eniten (22 %) raportoitiin seksuaalisesta kosketuksesta tai hyväilystä, tai pakottamisesta koskettamaan toista seksuaalisesti. 16 prosenttia oli myös tullut suudelluksi tai pakotetuksi suutelemaan. Raiskauksia tai sen yrityksiä oli 7,5 prosenttia..Vastausten perusteella tehdyn mallinnuksen mukaan seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön vaikutti merkittävästi urheilulaji, henkilön rooli sekä taloudelliset mahdollisuudet.Edelleen hevosurheilussa aktiivisena toimivien henkilöiden oli todennäköisempää kohdata häirintää ravi- ja laukkaurheilun parissa kuin ratsastusurheilun. Nykyisillä ratsastuskouluoppilailla oli puolestaan pienempi todennäköisyys raportoida häirinnästä kuin muilla vastaajilla. Vastaavasti lapsuudessaan köyhemmistä olosuhteista tulleiden oli todennäköisempää kokea häirintää kuin niiden, joilla oli lapsuudessa varaa tehdä hankintoja.Suurin osa vastaajista (65 %) koki häirintää hevosiin liittyvässä tilassa. Kolmannes vastaajista oli kokenut häirintää seuran tai tallin järjestämässä tallin ulkopuolisessa sosiaalisessa tilanteessa, kuten juhlissa tai illallisella. Neljännes vastaajista oli kokenut häirintää matkustamisen ja yöpymisten yhteydessä ja 20 prosenttia digitaalisen viestinnän, kuten viestit, sosiaalinen media, puhelin, kautta. 15 prosenttia oli kokenut myös häirintää autossa tai hevoskuljetusvaunussa..Suurin osa tekijöistä oli miehiä (92,6 %) ja yli puolessa tapauksista henkilö oli ollut vastaajaa yli 15 vuotta vanhempi. Suurimmassa osassa tapauksista (71,2 %) tekijä oli ollut auktoriteettiasemassa vastaajaan nähden. Yleisin tekijän rooli oli ollut tallin omistaja tai kasvattaja, toiseksi yleisin ratsastuksenopettaja tai valmentaja. Myös omalla hevosella kilpailleet henkilöt sekä tallin henkilökunta nousivat esille.Uhreista puolestaan suurin osa oli ollut tallityöntekijänä (32,7 %), harrastehevosenomistajana (29 %) tai hevosenhoitajana (27,6 %). Tässä vastaajat saivat valita monta vaihtoehtoa..Lue koko englanninkielinen tutkimusraportti täältä.Epäasiallista käytöstä ja seksuaalista häirintää myös hevosalalla