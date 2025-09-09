MM-mitalimaat vasemmalta: Hollanti, Ruotsi, Iso-Britannia. Keskipallilla Peder Fredricson, Henrik von Eckermann, Jens Fredricson, Malin Baryard ja Henrik Ankarcrona.
MM-mitalimaat vasemmalta: Hollanti, Ruotsi, Iso-Britannia. Keskipallilla Peder Fredricson, Henrik von Eckermann, Jens Fredricson, Malin Baryard ja Henrik Ankarcrona. Kuva: FEI Stefan Lafrentz
Ratsastusuutiset

"Ruotsalaisen huippuratsastuksen alkuräjähdys tapahtui Tukholman MM:issä"

Läntisen naapurimme hevosurheilumenestys jaksaa aina ihmetyttää. Myös naapurimaata itseään.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi