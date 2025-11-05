Ruskeasuon tallit karanteenissa herpesvirusepäilyn takia
Kuva: Paula Rintamaa
Helsingin Kilpatallin hevosella nousi torstaina kuume.
Kaikki Ruskeansuon alueen tallit ja hevoset on laitettu karanteeniin EHV-herpesviruspepäilyn takia. Helsingin Kilpatallissa yhdellä hevosella nousi lämpö viime torstaina ja sitä hoidetaan Viikin Hevossairaalassa.

"Yhdelle hevoselle nousi lämpöä. Se oli Viikissä viikonlopun ajan ja se lähetettiin kotiin eilen. Tänä aamuna se oli jälleen huono, joten vietiin se takaisin Viikkiin", Helsingin Kilpatallin Janne Bergh kertoo.

Bergh ei halunnut kommentoida, mikä hevonen on kyseessä.

Kaikkien hevosista otettujen näytteiden tulokset eivät ole vielä tulleet, mutta koko Ruskeasuo on nyt karanteenissa, joten hevoset eivät saa poistua alueelta eikä niitä saa sinne tuoda. Karanteeni kestää 2-3 viikkoa.

Ihmisiä on ohjeistettu välttämään liikkumista tallista toiseen ja käyttämään eri talleissa eri vaatteita. Käsihygieniasta on huolehdittava ja kenkiä tulee desinfioida. Lisäksi hevosten omistajia on ohjeistettu mittaamaan hevosiltaan lämpö kaksi kertaa päivässä. Hevosia voi liikuttaa normaalisti.

Eläinlääkärin antama ohjeistus tallin seinällä karanteenin ajaksi.
