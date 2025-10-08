Saana Nieminen nuorten maailmanlistan ykköseksi matkaratsastuksessa 

Nuori matkaratsastaja Saana Nieminen on tehnyt suomalaishistoriaa nousemalla oman lajinsa huipulle. Nieminen on tuoreella nuorten maailmanlistalla ykkösenä ja myös avoimella maailmanlistalla upealla 11. sijalla.

Menestys syyskuisessa nuorten MM-kilpailussa Bufteassa, Romaniassa sekä avoimen 160 kilometrin matkan voittaminen kruunasivat nousun. Nieminen oli seitsemäs ja kolmihenkinen joukkue sijoittui neljänneksi jääden niukasti pronssista.

”Onhan tämä kivaa, vähän niin kuin palkinto tekemästäni työstä”, toteaa Saana Nieminen.

Maailmanlistasijoitukseen vaikuttavat kilpailutulokset korkeimmissa kansainvälisissä luokissa, ja ratsastajan tuloksiin lasketaan kaikkien hevosten tulokset. Niemisellä on valmentajansa Alina Huovinen Garcian tallilla Espanjassa valmennuksessa kymmenisen hevosta. Tallissa on vajaat kaksikymmentä kilpahevosta koko tiimille, johon kuuluvat Niemisen lisäksi nuori ratsastaja Viljami Häggblom, Huovinen Garcia sekä hänen tyttärensä.

”Eihän maailmanlistasijoitukseen pysty paljon muuten vaikuttamaan kuin omilla suorituksillaan. Se on aina vähän yllätys, koskaan ei tiedä, miten muut ovat menestyneet.”

”Kyllähän se kertoo siitä, että jotain on tehnyt oikein, kun on parempi kuin muut sillä listalla."

”Upea saavutus Saanalta. Se kertoo siitä, että ratsastaja on tehnyt määrätietoista työtä ja panostanut kaikkiensa ratsastukseen ja ammattimaiseen valmennukseen suomalaisen Alina Huovinen Garcian opissa Espanjassa. Lämmin onnittelu koko tiimille, olemme teistä ylpeitä”, sanoo Ratsastajainliiton urheilujohtaja Jutta Koivula.

Nieminen ratsastaa kuusi päivää viikossa ja kilometrejä satulassa kertyy harjoitusten mukaan 15-50 päivässä. Kilpailumatkat ovat korkeimmalla nuorten tasolla 120 ja avoimissa luokissa 160 kilometrin pituisia. Ratsukoiden keskinopeus matkoilla on reitin profiilin mukaan noin 17-20 km/h.

Vaikka suomalaisten matkaratsastajien harrastajamäärä on Suomessa verrattain pieni, on laji kansainvälisesti yksi isoimmista ratsastuksen lajeista. Matkaratsastuksessa mitataan hevosen nopeutta ja kestävyyttä pitkillä matkoilla. Siinä edellytetään sekä hevoselta että ratsastajalta hyvää, huolella rakennettua kuntoa. Ratsukot saavat kilpailuoikeuden pitkille matkoille vasta suoriuduttuaan hyväksytyin tuloksin lyhyemmistä kilpailuista.

Tärkeä osa matkaratsastusta on myös huolto matkan varrella: kullakin ratsukolla on oma autolla liikkuva huoltojoukkonsa, joka huolehtii muun muassa ratsukon juottamisesta, syöttämisestä ja viilentämisestä matkan varrella. Kilpailuissa matkat on jaettu useaan etappiin, joiden välillä on taukoja ja hevostarkastuksia, joissa varmistetaan hevosen kilpailukuntoisuus ennen lupaa jatkaa seuraavalle etapille. Hevostaito ja kyky lukea hevostaan nousevatkin lajissa suureen rooliin.



Lähde: SRL tiedote