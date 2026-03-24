Saara Flekander ja Peterina Hakanen muuttavat hevosineen Lahaan

Lahan ratsastuskeskus Pornaisissa ei jäänyt pitkäksi aikaa ilman vuokraajaa, Saara Flekander ja Peterina Hakanen aloittavat siellä tallinpitäjinä heinäkuun alusta. Aiemmin uutisoitiin, että Lahassa tallitoimintaa pyörittänyt Annamiina Pulliainen muuttaa Saksaan. "Kaikki kävi yllättävän nopeasti", kertoo Saara Flekander, joka tunnetaan kilparatsastajana, hevoskasvattajana ja ratsastuskoulunpitäjänä, ja jonka tie on kulkenut takaisin Suomeen Keski-Euroopan ammattitallien kautta. "Minähän siis kävin katsomassa paikkoja jo silloin, kun Tuomiset lopettivat siellä, ja kartanon omistaja on tuttu. Ja kun jo vuoden päivät olen etsiskellyt sopivaa paikkaa lähempää pääkaupunkiseutua, niin tämä sopi hyvin."Flekanderilla on tällä hetkellä talli ja ratsastuskoulu Kouvolan lähellä. Hän on toiminut siellä talliyrittäjänä kymmenen vuotta."Sieltä vaan on niin paljon pidempi matka vähän kaikkialle, kisoihin, valmennuksiin ja kavereidenkin luo. Kouvolassa säilyy ratsastuskoulutoiminta ainakin toistaiseksi, ainoastaan omat ja ratsutuksessa olevat hevoset muuttavat Lahaan."Flekanderilla on yhä omakotitalo Kouvolassa. "Tietenkin käyn myös siellä."Hän kertoo, että Kouvolan kaupungin kanssa on ollut "vähän seinä vastassa": "Nehän vähän väliä uhkailevat, että lopettavat koko paikan vuokraamisen. Mutta ratsastuskoulu siellä säilyy niin kauan kuin säilyy."Flekander alkaa pitää Lahaa yhdessä Peterina Hakasen kanssa."Mehän tutustuttiin vasta vuosi sitten Ratsuoripäivillä! Mutta meillä synkkas heti, kemiat sopi yhteen. Ja Peterinahan on tosi kokenut hevosammattilainen, ratsuttanut hevosia viidessä maassa. Muutetaan molemmat Lahaan, myös Peterina tuo hevosensa."Hakanen on työskennellyt muunmuassa Helgstrandilla Tanskassa sekä Andresen Dressage -tallilla Norjassa.Mitä tulette tarjoamaan Lahassa?"Tietenkin ratsutusta sekä täysihoitopaikkoja valmennuspaketilla. Ratsastuskoulua ei, mutta pienryhmätunteja hyvillä hevosilla, sellaisille harrastajille jotka haluavat harrastaa laadukkaasti. Lähinnä toki aikuisille, mutta on mulla muutama tosi hyvä ponikin, jos joku vanhempi haluaa vaikka liisata lapselleen."Entä oma ratsastuksesi, aiotko itse kilpailla?"Mähän en moneen vuoteen ole ollut valkoisten aitojen sisällä, mutta nyt mulla on Joanna Robinsonin entinen GP hevonen Belmore (Bellissimo – Fidertanz) niin kai sitä täytyy viedä kisoihin. Jostain vaativasta luokasta varmaan aloitan. Olen tuntenut Joannan pitkään, ja valmentautunutkin hänen kanssaan. Ja meillehän juuri tuli Joannan 3-vuotias poniori VIX Troublemaker (Golden Gray – FS Numero Uno), 144-säkäinen Saksassa jalostukseen hyväksytty poniori, niin että tervetuloa kaikki tammat!"Flekander kertoo, että hyvä ja kannustava tallihenki on hänelle äärimmäisen tärkeää."Meillä on Kouvolassa todella hyvä yhteishenki ja fiilis, haluan että tallille on aina hyvä ja kiva tulla. Sellaisen yhteisöllisen paikan haluamme Peterinan kanssa rakentaa myös Lahasta."