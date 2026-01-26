Saara Kojola tavoittelee viimeisenä juniorivuotenaan arvokisapaikkoja

Varsinainen Sunshine Tour alkaa helmikuussa, mutta nyt hypätään sen elle pre-Sunshine Touria. Lauantain kolmen tähden 140 -luokan, "small GP:n", maaliviivan ylitettyään 17-vuotias Kojola summaa tuntojaan."Yksi puomi ja kaksi aikavirhettä. Kyllä vähän ärsyttää, kun tuli tehtyä virheitä. Koitimme myös uutta kuolainta ja se ei ainakaan tässä vaiheessa tuntunut olevan Hemmolle sopiva."Quartz van de Heemstede (Lavallino ter Klomp-Artsni), kotoisammin "Hemmo", on 10-vuotias belgialainen ruuna, joka on tullut Kojolan perheeseen 4-vuotiaana. Alun perin Sanna-äidin kouluhevoseksi. Ratsukko on löytänyt hyvän rutiinin 130-135 luokissa ja muutamia 140-145 ratojakin on jo koettu yhdessä."Hemmon kanssa on tavoittena kevään aikana hypätä lisää 140-145 -tasolla. Lisäksi EM-kisapaikka olisi kiva saada, koska täytän syksyllä 18, joten tämä on viimeinen junnuvuoteni. Viime vuonna olin EM-joukkueessa varalla. On todella vaikea vielä arvioida, kuinka realistista EM-paikka on, sillä Suomessa on paljon todella hyviä junnuja. Parhaathan sinne pääsee."Toinen kisahevonen, Domirus de Valdespino (Dominator Z - Robin Hood Z), on myöskin 10-vuotias ruuna. Kaksikko on startannut 130-luokkia ja muutaman 135."Domirus tuli meille alkukesästä, mutta olin kesällä pari kuukautta Suomessa, joten kisasin sillä ensimmäisen kerran vasta syksyllä. Nyt säädöt tuntuvat löytyneen ja hevonen tuntuu tosi kivalta! Tämän hevosen kanssa haaveilen PM-kisoista."Arki Espanjassa pyörii hevosten ja opintojen ympärillä. Oulun aikuislukiossa etänä opiskeleva Kojola asuu valmentajiensa Henna Simojoen ja Manuel Vazquezin kanssa samassa pihapiirissä, jossa asuvat myös hevoset. "Aamulla ratsastan yleensä omat hevoset ja joskus myös muita. Sen jälkeen teen kouluhommia. Siinäpä se arki oikeastaan on", Kojola nauraa. Opinnot ovat edenneet hyvin aikataulussa, mutta tulevaisuuden suunnitelmia opintojen suhteen ei ainakaan vielä ole. Kuluvan vuoden aikana Saksasta on saapumassa mieluisa paketti, kun Kojolan entisen kisaponin Miss Vancouverin varsa Covergirl Z (Contagio-Vancouver) on tarkoitus siirtää Espanjaan."Mussu on saanut viettää varsan elämää laitumella. Se on jo nyt aika iso, selkeästi hevoskokoinen. On kiva saada se tänne ja päästä tekemään ensimmäistä nuorta hevosta. Sen kanssa ei vielä tavoitteita ole. Katsotaan nyt ensin, osaako se edes hypätä."Kilparatsastajan ammatti kiehtoo Kojolaa, mutta hän on asian suhteen realistinen."Olisihan se kiva kiertää ammatikseen kaikkia isoja kisoja, mutta se on todella kallista, enkä vielä osaa sanoa, riittääkö taidot sinne saakka ja saako sellaisia hevosia, joilla on mahdollista kilpailla isoja luokkia. Aika näyttää", Kojola summaa.Tulokset täällä