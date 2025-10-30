Saara Kojola teki jälleen tasonnoston – viime viikonloppuna rankingluokat korkannut juniori sijoittui tänään neljän tähden tasolla

Junioriratsastaja Saara Kojola on pitänyt kesän PM-kilpailujen jälkeen taukoa, mutta palasi viime viikonloppuna kilparadoille Espanjan Sunshine Tourilla. Viime talvena ennakkoluulottomasti kohti isompia luokkia edennyt Kojola teki jälleen tasonnoston, kun hän hyppäsi viikonloppuna ensimmäisen 145 cm rankingluokkansa hevosellaan Quartz van de Heemstede (Lavallino Ter Klomp - Artani). Pudotuksia tuli kolme, mutta ratsastaja oli tyytyväinen rataansa."Oli se vähän isompaa kuin mitä olen ennen mennyt, mutta hevonen oli tosi hyvä ja kiltti", Kojola sanoo.Rankingluokan myötä hän pääsi hyppäämään ensimmäistä kertaa Sunshine Tourin isolla nurmikentällä."Siellä sai kyllä laukata", hän naurahtaa.Lauantaina hän pääsee jälleen samalle nurmikentälle hakemaan lisää kokemusta 145 cm tasolta. Isompiin luokkiin siirtyminen jännittää vähän, mutta hän luottaa hevoseensa."Kun on saanut uuden tason korkattua, se menee paljon helpommin. Lauantaina ei tule jännittämään yhtä paljon kuin viimeksi", Kojola tuumaa.Tourin toinen viikko ainakin alkoi mainiosti, kun hän sijoittui tänään neljän tähden 140 cm aikaluokassa neljänneksi. "Hevonen hyppäsi tosi hyvin ja oli skarppina. Pystyin menemään hyvässä rytmissä koko radan ja se riitti", Kojola kertoo.Quartz van de Heemstede eli Hemmo tuli alunperin Kojolan perheeseen äidin Sannan kouluhevoseksi. "Minulla oli siihen aikaan poni, joka loukkaantui. Aloin sitten ratsastamaan äidin hevosella ja siitä se lähti. Se on ihan estesukuinen, vaikka tulikin oikeastaan äidin kouluratsuksi."Kojola on ratsastanut Hemmoa jo 4-vuotiaasta asti. "Tiedän kaiken mitä sen kanssa on tehty ja olen itse tehnyt sen kanssa kaikkea, joten ei tule mitään yllätyksiä. Luotan siihen täysin. Se on tosi rehellinen ja kiltti, aina yrittää kaikkensa minun puolestani. Se tekee niin sydämellä, meillä on hyvä yhteys", Kojola pohtii.Espanjassa mukana on uusi Domirius de Valdespino (Dorminator 2000 Z - Robin Hood Z), joka hyppää 130-tasolla. Espanjassa asuva Kojola tähtää jo kohti ensi kesän EM-kilpailuja. Tällä kaudella paikka joukkueessa oli todella lähellä. Espanjassa on talvella edessä kansallisia kilpailuja ja keväällä hän hyppää jälleen Sunshine Tourilla..Tulokset torstai 140 cm.Helsinki Horse Show kansainvälisti suomalaista ratamestaritoimintaa