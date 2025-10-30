Saara Kojola ja Quartz van de Heemstede
Saara Kojola ja Quartz van de Heemstede Kuva: Kojolan albumi
Ratsastusuutiset

Saara Kojola teki jälleen tasonnoston – viime viikonloppuna rankingluokat korkannut juniori sijoittui tänään neljän tähden tasolla

Kojola luottaa ratsuunsa Quartz van de Heemstedeen, jolla on suuri sydän.
