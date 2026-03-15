Saara Kojolalle taas kansainvälinen 140-voitto – "Siinä oli hyvä rytmi ja kaarre, josta sai leikattua"

Espanjassa asuva ja valmentautuva juniori Saara Kojola ottaa kovaa vauhtia haltuun kansainvälistä 140-tasoa. Perjantaina hän ratsasti Quartz van Heemstedellä tämän kevään Sunshine Tourilla jo toisen voittonsa.Alkaa tulla jo rutiinia, hän arvelee menestyksensä syyksi. "Ja kun aurinkokin paistaa, niin tämä on ihan jo nimensä mukainen sunshine tour", hän totesi tyytyväisenä. "Kolmena päivänä viikossa kuitenkin kisataan luokka per päivä per hevonen."Mikä ratkaisi voiton tällä kertaa?"Mulla oli hyvä rytmi ja oli siinä yksi kaarre, josta sain vähän leikattua"Kojola kävelee radat aina valmentajansa Henna Simojoen kanssa ja tiet katsotaan tarkkaan. "Ja sitten pyrin toteuttamaan mitä on sovittu."Seuraava vaikeustaso, 145 on korkattu myös, Kojola on mennyt muutaman LR-luokan. Tämän estekorkeuden Kojola kuvailee "selkeästi hankalammaksi"."Kyllä siinä huomaa eron, radat alkaa selkeästi hankaloitumaan. Enimmäisaikahan niissä tahtoo olla tiukka ja okserit leveämpiä."Simojoki on asunut Espanjassa jo pidempään ja ollut Kojolan luotsina aivan siitä asti, kun perhe Espanjaan muutti. Muita suomalaisia ei Cadizin suunnalla olekaan. Ero esimerkiksi Fuengirolaan on suuri. "Siellä käynkin aina välillä siellä kavereitten kanssa hengailemassa", Kojola kertooJunioreiden EM-kisat välkkyvät mielessä päätavoitteena. Kojola kertoo lähtevänsä ensi kuun puolivälin tienoilla viikon kisamatkalle Ranskan Compiegneen. .Saara Kojola tavoittelee viimeisenä juniorivuotenaan arvokisapaikkoja