Salla Varenti ja Umberto HN viikonloppuna Ypäjällä. Kuva: Ansku Ankelo
Ratsastusuutiset

Salla Varenti ei vastannut Hollannista tulevaan puheluun: "Raha ei tee onnelliseksi, hyvä hevonen tekee"

Kokenut hollantilainen bongasi Ypäjällä yhden hevosen, jonka olisi halunnut viedä mukanaan. Hevonen ei ollut myytävänä.
