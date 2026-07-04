Vastamaan on helppo matkustaa Mattilan Toivon kanssa yksin kisoihin.
Vastamaan on helppo matkustaa Mattilan Toivon kanssa yksin kisoihin. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Vain sekunnin kymmenykset ratkaisivat suomenratsujen luokan Salossa

"Nyt tuntuu siltä, että meillä on asetukset, jotka toimii radalla", toiseksi sijoittunut Venla Vastamaa kertoo.
Julkaistu
Loading content, please wait...
suomenhevonen
esteratsastus
Salo
Mattilan Toivo
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi