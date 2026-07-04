Vain sekunnin kymmenykset ratkaisivat suomenratsujen luokan Salossa

Salossa nähtiin jännittävä suomenhevosratsukkojen kamppailu, kun Linnea Haukilehto ja Vaahterikon Ryminä (Corleone - Repeläinen - Repen Poika) sekä Venla Vastamaa ja Mattilan Toivo (Liising - Virpi Maria - Viesker) kohtasivat 105-luokan uusinnassa. Haukilehto vei voiton ajalla 41,54, ja Vastamaa jäi toiseksi vain pienellä erolla ajalla 41,90. "Linnea aloitti niin vauhdikkaasti, että oli kiva vähän yrittää samaa, että riittääkö. Mutta ne meni lopulta kovempaa Ryminän kanssa", Vastamaa hymyilee. Haukilehto kilpaili luokassa myös Kai-Keikarilla (Ponuveikko - Meri-Mari - Ellun Voi). Ratsukko sai ensimmäisen vaiheen tulokseksi neljä virhepistettä.Haukilehdolla on mukanaan yleensä useampi suomenhevonen. Kesäkuun Pohjola GP:ssä Haukilehdolla oli Vaahterikon Ryminän ja Kai-Keikarin lisäksi mukanaan Jippikayhei (Kiripassi - Ruusumuisto - Jeppo) ja Ypäjä Rokki (Ponuveikko - Natsos - Samuli) – yhteensä neljä hevosta samassa luokassa. Vastamaa ja Mattilan Toivo ovat matkassa kahdestaan."Toivo on niin helppo hevonen, että sen kanssa voi hoitaa kaiken yksin", hän naurahtaa. Lastauskin sujuu ilman apukäsiä. Vain pakollisiin asioihin, kuten radankävelyyn, pyydetään apua."Suokkiluokissa on aina samat tyypit, autamme toisiamme. Meillä on todella hyvä yhteishenki. Jos vain rohkeasti kysyy, löytyy aina joku, joka ehtii auttamaan. Toivo on niin kiltti käsitellä, että sen voi antaa kenen käteen vaan!".Tämä on toinen yhteinen kokonainen kausi Vastamaalle ja Toivolle."Vaatii aikaa, että palaset loksahtaa kohdalleen. Nyt tuntuu siltä, että meillä on asetukset, jotka toimii radalla", hän kertoo.Ennen suokkiluokkaa Vastamaa hyppäsi avoimen 105-luokan nollilla. "Se oli pääluokassa inan pohkeen takana, ja nyt on lämmin päivä. Mutta Toivo tuntui hyvältä ratsastaa. Kehitystä on tullut."Kahden viikon kuluttua ratsukko suuntaa Myrkyn Ratsukarnevaaleihin ja suomenhevosten estemestaruuskilpailuihin, josta viime vuonna matkaan jäi pronssimitali. Sitä ennen ohjelmassa on vielä kilpailustartti ensi viikolla Solbackassa. Vastamaalla on tälle kaudelle enemmän odotuksia kuin viime vuodelle."Viime kesä meni niin hyvin, että tälle kaudelle on enemmän paineita. Uskaltaa myös toivoa onnistumista, Toivokin on ollut aika hyvin nyt sijoilla. Mutta itselleni on tärkeämpää, että olen tyytyväinen rataan, ei niinkään se sijoitus. Sijoitus ei tunnu hyvältä, jos alla on huono rata", ratsastaja päättää..Katso luokan tulokset täältä. .1200 kilometrin kisamatka ei ollut turha, Mattilan Fatima ratsasti Ypäjällä Horse Show -lippunsa: "Ikinä ei ole jännittänyt näin paljon!".Venla Vastamaa ja iso ruuna voittivat Ypäjän semifinaalin: "Toivo on piilonopea hevonen" .Suomenhevosten estemestaruus jälleen Linnea Haukilehdolle, tällä kertaa ratsuna Vaahterikon Ryminä – "Täytyy jotkut bileet pitää".Kuukauden suomenratsu Vaahterikon Ryminä: "Tässä on mestaruustason hevonen"