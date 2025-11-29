Sanna Backlund kaksoisvoittoon Pohjola Gold -hallisarjassa – kevään HIHS jää väliin

Sanna Backlund tyylitteli kaksoisvoittoon Ypäjällä Pohjola Gold -hallisarjan 145 cm luokassa. Ykkössija tuli Jumperilla (Berlin – Heartbraker), ja toinen sija Isabella HX:lla (Diamat de Semilly – Libero H), molemmat nollaradoilla alle sekunnin erolla toisistaan.”Mulla on niin hienot hevoset että kyllä niillä pitääkin pärjätä. Johku (Johanna Mikkola) oli rakentanut kivan, tälle tasolle sopivan ja sujuvan radan.”Jumper on ollut aikaisemminkin Backlundilla, sillä hän myi sen aikoinaan Pipsa Koskelle. Kun Koski lopetti ratsastuksen, Jumper palasi Backlundille.”Se on aina ollut tosi helppo ratsastaa, sopii hyvin mun käteen. Isabella on paljon vaikeampi ja monimutkaisempi ratsastaa. Nehän tuli molemmat mulle oisko ollut 6- tai 7-vuotiaana, Jumper on nyt 11-vuotias ja Isabella 12-vuotias. Isabellalla on takanaan useita aika rikkonaisia kausia, sillä on ollut kaikenlaista terveysongelmaa.”Backlundilla on Ypäjälläkin mukanaan iso lauma valmennettavia.”Kyllä, kymmenittäin. Kyllähän se tietenkin teettää välillä kiirettä, kun kisoissa on kymmenittäin oppilaita ja itsekin pitäis ehtiä radalle. Mutta tästä on tullut mulle jo rutiinia, olen tottunut tähän tilenteeseen. Kun mä tykkään niin hirveästi valmentaa.”Nyt sinulla on sitten takataskussa lippu HIHS:iin?”Joo, paitsi että me ollaan silloin Espanjan Olivassa kilpailemassa. Mukaan lähtee kolme oppilasta. Alina Salo tähtää tosissaan nuorten EM-kisoihin, täytyy päästä treenaamaan isommille ja haastavammille radoille. Se ei ole Suomessa mahdollista. Suski (Susanna Granroth) jää kotiin ja tähtää HIHS:iin.”Sanna Backlund kertoo, että Espanjan kisamatka on taloudellisesti haastava.”Mutta kun siellä on niin kivaa! Syödään kaurapuuroa sitten kotona”, hän nauraa ja kiirehtii auttamaan oppilaitaan verryttelyssä..Tulokset