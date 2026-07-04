Jatkossa Backlund tahtoo keskittyä vain valmentamiseen.
Jatkossa Backlund tahtoo keskittyä vain valmentamiseen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sanna Backlund lopettaa kilparatsastamisen – "On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä"

"Olen jyystänyt 30 vuotta samoja kisoja", Backlund sanoo. "Aika aikansa kutakin."
Julkaistu
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