Sanna Backlund lopettaa kilparatsastamisen – "On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä"

"Olen jo pitkään ajatellut tätä. En tiedä vielä tarkkaan minä päivänä se tapahtuu, mutta tällä kaudella kuitenkin", Sanna Backlund aloittaa. Päätös on pitkän pohdinnan tulos. "Täytän pian 50 vuotta, uhkaan aina viiden vuoden välein lopettavani. Nyt on sopiva hetki", Backlund toteaa.Kilparatsastusuran ja valmentamisen yhdistäminen on käynyt raskaaksi. Välillä Backlund kilpailee samoissa luokissa kuin valmennettavansa, eikä aika enää riitä kaikkeen. Iso osa kesästä menee PM- ja EM-kilpailujen valmennuksiin. Jumper (Berlin - Heartbreaker) myydään ja Isabella HX (Diamant de Semilly - Libero H) siirtyy vuoden vaihteessa Hollantiin siitokseen. Uusin projektihevonen, 8-vuotias Nola WV (Bamako de Muze - Argentinus) on Susanna Granrothilla Savonlinnan Operagameseissa, jotta tammalla ei tulisi liian pitkää kilpailutaukoa. Nola saattaa jatkossakin siirtyä enemmän Granrothin käyttöön. "Olin talvella pitkään Espanjassa, menimme kivasti kolmen tähden GP:tä nollilla. Siitä steppi ylöspäin on liian korkea minulle. Suomessa taas olen jyystänyt 30 vuotta samoja kisoja. Haluan nyt keskittyä oman lapseni uran seuraamiseen ja siihen minkä osaan, eli nuorten valmentamiseen ja ylöspäin viemiseen."Päätös ei ole täysin sitova, Backlundia saatetaan nähdä jatkossakin kilparadoilla muussa kuin valmentajan roolissa. "Tähän ei sisälly mitään draamaa. Jos muutan mieltä vuoden päästä, niin sitten teen niin. Jos kilpailisin, tekisin sitä vain hyvissä olosuhteissa: kun on superpohjat ja aurinko paistaa", hän hymähtää. Backlund korostaa, ettei päätökseen sisälly haikeutta. "Aika aikansa kutakin, eikös niin sanota? On aika jättää valkoiset housut kisakentiltä.".Sanna Backulnd on kilpaillut aktiivisesti vuodesta 1988 lähtien. Hän on voittanut SM-kultaa kolmesti, hopeaa kerran ja pronssia kerran. Ratsastajalta löytyy yksi henkilökohtainen PM-hopea sekä useita joukkuemitaleita. Lisäksi Backlund on saanut menestystä niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin luokissa. .Maailmanranking 06/2026: Jone Illi lähestyy parhaana suomalaisena jatkavaa Anna-Julia Kontiota.Sanna Backlund teki matkan, joka kannatti – "Kyllä siinä edistyy, kun oma ratsastus ei ole se päivän 570. homma"