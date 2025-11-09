Sanna Backlund tuplavoittoon 140-luokassa, talven suunnitelmat vielä auki: "Haluaisin olla HIHSissä tänä keväänä"

”Tämä oli Hattel Ridersille hyvä päivä. Suski (Granroth) teki tuplavoiton, ja Vilma (Lappalainen) tuli kolmanneksi 130-luokassa. Nyt nautitaan vaan”, 140-luokassa tuplavoiton tehnyt Sanna Backlund iloitsee.Backlund voitti luokan Jumperilla (Berlin - Heartbreaker), ja sijoittui toiseksi Marlene HX -tammallaan (Entertainer – Chamonix). Ratsastaja teki luokan ainoat nollaradat.”Marlenen kanssa on tehty kauden aikana huima harppaus. Se on tehnyt paljon, ja on nyt ikäisensä tasolla. Jumper tuli takaisin minulle Pipsa Koskelta tässä syksyllä. Sen tasoisen hevosen kuuluukin suorittaa näin hyvin”, Backlund kertoo.Oslon sijoitusten jälkeen kilpaileminen Suomessa ei ole tuntunut haastavalta.”Olemme saaneet alle hyvän rutiinin. Aina kun käydään reissun päällä, tuntuu Ypäjä helpolta. Mutta kun on näin hyvät hevoset, on helppo tehdä”, hän toteaa..Tällä hetkellä Backlundin talvisuunnitelmat ovat vielä auki. Kevätkauteen siirtynyt Helsinki Horse Show ”sotkee” suunnitelmia, mutta toisaalta myös ilahduttaa pitkäaikaista kilpaurheilijaa.”Nyt tammi-helmikuussa on kisoja Ainossa ja Ypäjällä – ja niinhän sen kuuluukin olla. Toivotaan, että tilanne pysyy samana. Usein Suomen alkuvuosi on ollut kisojen kannalta hiljainen. Ja vaikka Suomesta onkin pakko retkeillä muualle, haluaisin olla HIHSissä tänä keväänä”, hän kertoo.Maajoukkuevalmentajapestin taakse jäämisestä huolimatta, Backlundin arki on jatkunut samannäköisenä.”Ennen olen ollut tiukka, että valmennan vain omalla tontilla. Mutta nyt minulla on ollut suunnitelmia valmennuksille Hingunniemessä entisen oppilaani, Terhi Toikan, kanssa. Lisäksi minulla on Alina Salo -projekti, eli treenaan Alinaa ensi kesän EM-kisoihin.”Myös aikaa perheelle on nyt enemmän.”Haluan keskittyä lapseni harrastuksiin nyt enemmän”, ratsastaja päättää..Katso luokan tulokset täältä.