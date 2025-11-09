Backlund on tyytyväinen Suomen kansallisten kilpailujen määrään ensi vuoden alussa.
Backlund on tyytyväinen Suomen kansallisten kilpailujen määrään ensi vuoden alussa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sanna Backlund tuplavoittoon 140-luokassa, talven suunnitelmat vielä auki: "Haluaisin olla HIHSissä tänä keväänä"

"Nyt nautitaan vaan", tyytyväinen Backlund toteaa.
