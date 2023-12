Kilparatsastavan Illin perheen vauhtivuosi on kääntymässä lopuilleen. Kuva: Anu Leppänen

Sanna Illi kisavuoden loppuessa: "Hevosia tulee ja menee, elämä menee omalla painollaan"

Kisavuosi on lopuillaan. Miltä näyttää tuleva? Kisakalenteri on auki ja hevostilanne elää, mutta yksi on varma.